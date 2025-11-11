Побудована найглибша у світі станція метро: вона перевершила "Арсенальну" в Україні

Більш ніж 60 років станція "Арсенальна" у Києві утримувала світовий рекорд як найглибша станція метро на планеті — 105,5 метра під землею. Проте у 2022 році цей титул перейшов до Китаю, де завершили будівництво станції Хун’яньцунь у місті Чунцін. Її глибина 116 метрів, що еквівалентно приблизно 40 поверхам під землею.

Найглибша у світі станція метро Хун'яньцунь в Китаї. Фото з відкритих джерел

Станція Хун’янцунь стала справжнім технічним досягненням, коли побила український рекорд і стала найглибшою станцією метро у світі — 116 метрів. Через горбисту місцевість міста Чунцін, інженерам довелося розмістити станцію глибоко під землею, щоб уникнути геологічних перешкод.

Найглибша точка станції розташована на 116 метрах під землею, а верхня частина рейки на глибині 106 метрів, що все одно глибше на пів метра за "Арсенальну" у Києві.

Щоб дістатися платформи метро Хун’янцунь, пасажирам потрібно приблизно 8 хвилин на спуск ескалатором.

Вихід зі станції Хун’янцунь

Як повідомляють місцеві ЗМІ, будівництво станції тривало лише 400 днів, однак це було "надзвичайно складне завдання". Будівельники розповідали, що підйом сходами на поверхню у них займав близько 38 хвилин та відчувався як щоденне сходження на гору.

Після відкриття станція Хун’янцунь одразу стала новою туристичною визначною пам’яткою Чунціна. Щороку тут проводять вертикальний марафон, під час якого учасники долають 860 сходинок із перепадом висоти 141 метр між двома входами. Також станція приваблює туристів, які хочуть побувати в унікальному місці.

