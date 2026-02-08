logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия 5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО)

Пять самых высоких построек мира, ставших символами современной архитектуры и инженерии.

8 февраля 2026, 18:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Веками человечество смотрело в небо, мечтая подняться выше предыдущих поколений. Современные небоскребы – это не только офисы, гостиницы или жилье, но и символы экономической силы, технологического прорыва и национальных амбиций. Высочайшие строения мира стали своеобразными монументами инженерной мысли 21 века. Собрали 5 самых высоких зданий в мире.

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО)

Самые высокие здания в мире. Фото из открытых источников

5. Финансовый центр Ping An (599,1 м) – Шэньчжэнь, Китай

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО) - фото 2

Финансовый центр Ping An в Шэньчжэне является символом быстрого роста одного из главных экономических хабов Китая. Небоскреб высотой почти 600 метров служит штаб-квартирой страховой корпорации Ping An и объединяет офисы, торговые просторы, рестораны и гостиницы. Сначала здание планировали сделать еще выше благодаря антенне, однако от этой идеи отказались из соображений безопасности авиации. Несмотря на это, смотровая площадка на высоте более 560 метров входит в число самых высоких в мире.

4. Абрадж аль-Бейт (601 м) – Мекка, Саудовская Аравия

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО) - фото 2

Комплекс Абрадж аль-Бейт, известный как Часовые башни, доминирует над священным городом Мекки. Центральная башня имеет самые большие в мире часовые циферблаты, видимые в нескольких километрах. Здание было построено прежде всего для размещения тысяч паломников, ежегодно прибывающих в Каабу. Внутри комплекса находятся гостиницы, торговые центры, конференц-залы и молитвенные помещения, а сам проект считается одним из самых дорогих в современной истории.

3. Шанхайская башня (632 м) – Шанхай, Китай

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО) - фото 2

Шанхайская башня отличается не только высотой, но и уникальной спиральной формой, возвращающейся на 120 градусов. Такая конструкция уменьшает ветровую нагрузку и повышает энергоэффективность здания. Небоскреб стал образцом устойчивого строительства благодаря использованию ветровых турбин и систем сбора дождевой воды. Внутри расположены офисы, гостиница, общественные просторы и одни из самых быстрых лифтов в мире.

2. Merdeka 118 (678,9 м) – Куала-Лумпур, Малайзия

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО) - фото 2

Merdeka 118 стала новым архитектурным чудом в Малайзии, опередив по высоте знаменитые башни Петронаса. Название здания переводится как "независимость" и отсылает в национальную историю страны. Фасад небоскреба символизирует культурное разнообразие Малайзии, объединяя современные и традиционные мотивы. Кроме офисов, в здании есть отель, торговые площади и самая высокая смотровая площадка в Юго-Восточной Азии.

1. Бурдж Халифа (828 м) – Дубай, ОАЭ

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО) - фото 2

Бурдж Халифа остается самым высоким зданием в мире и главным символом Дубая. Небоскреб высотой 828 метров олицетворяет глобальные амбиции города и технические возможности современной архитектуры. Его дизайн вдохновлен формами пустынного цветка, а конструкция способна выдерживать экстремальные погодные условия. Внутри расположены апартаменты, офисы, отель Armani и популярные смотровые площадки с панорамой пустыни и Персидского залива.

5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО) - фото 2

5 самых высоких зданий в мире

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что построена самая глубокая станция метро в мире. Она превзошла "Арсенальную" в Украине.

Также "Комментарии" писали о самой высокой гостинице в мире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости