5 самых высоких зданий в мире: какая высота гигантских небоскребов (ФОТО)

Веками человечество смотрело в небо, мечтая подняться выше предыдущих поколений. Современные небоскребы – это не только офисы, гостиницы или жилье, но и символы экономической силы, технологического прорыва и национальных амбиций. Высочайшие строения мира стали своеобразными монументами инженерной мысли 21 века. Собрали 5 самых высоких зданий в мире.

Самые высокие здания в мире. Фото из открытых источников

5. Финансовый центр Ping An (599,1 м) – Шэньчжэнь, Китай

Финансовый центр Ping An в Шэньчжэне является символом быстрого роста одного из главных экономических хабов Китая. Небоскреб высотой почти 600 метров служит штаб-квартирой страховой корпорации Ping An и объединяет офисы, торговые просторы, рестораны и гостиницы. Сначала здание планировали сделать еще выше благодаря антенне, однако от этой идеи отказались из соображений безопасности авиации. Несмотря на это, смотровая площадка на высоте более 560 метров входит в число самых высоких в мире.

4. Абрадж аль-Бейт (601 м) – Мекка, Саудовская Аравия

Комплекс Абрадж аль-Бейт, известный как Часовые башни, доминирует над священным городом Мекки. Центральная башня имеет самые большие в мире часовые циферблаты, видимые в нескольких километрах. Здание было построено прежде всего для размещения тысяч паломников, ежегодно прибывающих в Каабу. Внутри комплекса находятся гостиницы, торговые центры, конференц-залы и молитвенные помещения, а сам проект считается одним из самых дорогих в современной истории.

3. Шанхайская башня (632 м) – Шанхай, Китай

Шанхайская башня отличается не только высотой, но и уникальной спиральной формой, возвращающейся на 120 градусов. Такая конструкция уменьшает ветровую нагрузку и повышает энергоэффективность здания. Небоскреб стал образцом устойчивого строительства благодаря использованию ветровых турбин и систем сбора дождевой воды. Внутри расположены офисы, гостиница, общественные просторы и одни из самых быстрых лифтов в мире.

2. Merdeka 118 (678,9 м) – Куала-Лумпур, Малайзия

Merdeka 118 стала новым архитектурным чудом в Малайзии, опередив по высоте знаменитые башни Петронаса. Название здания переводится как "независимость" и отсылает в национальную историю страны. Фасад небоскреба символизирует культурное разнообразие Малайзии, объединяя современные и традиционные мотивы. Кроме офисов, в здании есть отель, торговые площади и самая высокая смотровая площадка в Юго-Восточной Азии.

1. Бурдж Халифа (828 м) – Дубай, ОАЭ

Бурдж Халифа остается самым высоким зданием в мире и главным символом Дубая. Небоскреб высотой 828 метров олицетворяет глобальные амбиции города и технические возможности современной архитектуры. Его дизайн вдохновлен формами пустынного цветка, а конструкция способна выдерживать экстремальные погодные условия. Внутри расположены апартаменты, офисы, отель Armani и популярные смотровые площадки с панорамой пустыни и Персидского залива.

