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5 дивних речей, які губили в поїздах "Укрзалізниці" з початку року

Від пальта для бульдога до посоха з кристалом. УЗ поділилася списком найдивніших забутих речей

14 липня 2026, 10:15
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Slava Kot

Працівники "Укрзалізниці" дедалі частіше стають справжніми детективами. Лише за перше півріччя 2026 року вони повернули власникам понад 3200 загублених речей, а в розпал літнього сезону кількість звернень щодо пошуку багажу перевищила 100 на день.

5 дивних речей, які губили в поїздах "Укрзалізниці" з початку року

Найдивніші речі, які пасажири губили в поїзді. Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" розповіла, що найчастіше пасажири залишають у вагонах окуляри, гаманці, документи, ключі, навушники та зарядні пристрої. Проте серед знахідок є й такі, які здивували досвідчених залізничників. 

До переліку найдивніших речей, забутих останнім часом у потягах, увійшли:

  • - посох із дерева, оздоблений кристалом
  • - пальто для бульдога
  • - комбінація Victoria's Secret
  • - віск для вусів
  • - ошийник із діамантом

Особливе місце серед загублених речей займають дитячі іграшки. В "Укрзалізниці" кажуть, що саме їх шукають найретельніше, адже для маленьких пасажирів м'який друг часто є найціннішою річчю у подорожі. За шість місяців працівники компанії повернули 52 іграшки. Серед них були капібара, Стіч, чорна пантера Багіра, біла альпака, динозавр і пожежна машина. 

У компанії нагадують пасажирам уважно перевіряти купе перед виходом із поїзда. Найчастіше речі знаходять під подушками, під сидіннями або залишеними у вбиральнях. Якщо ж після завершення поїздки виявилося, що річ залишилася у вагоні, пасажири можуть скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті "Укрзалізниці" у розділі "Сервіси".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Uber склав список дивних речей, забутих у таксі. Сюди потрапили: накладна лисина, 420 пончиків та манекен.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Hyy6Htgvf/
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