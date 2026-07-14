5 дивних речей, які губили в поїздах "Укрзалізниці" з початку року

Працівники "Укрзалізниці" дедалі частіше стають справжніми детективами. Лише за перше півріччя 2026 року вони повернули власникам понад 3200 загублених речей, а в розпал літнього сезону кількість звернень щодо пошуку багажу перевищила 100 на день.

Найдивніші речі, які пасажири губили в поїзді. Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" розповіла, що найчастіше пасажири залишають у вагонах окуляри, гаманці, документи, ключі, навушники та зарядні пристрої. Проте серед знахідок є й такі, які здивували досвідчених залізничників.

До переліку найдивніших речей, забутих останнім часом у потягах, увійшли:

- посох із дерева, оздоблений кристалом

- пальто для бульдога

- комбінація Victoria's Secret

- віск для вусів

- ошийник із діамантом

Особливе місце серед загублених речей займають дитячі іграшки. В "Укрзалізниці" кажуть, що саме їх шукають найретельніше, адже для маленьких пасажирів м'який друг часто є найціннішою річчю у подорожі. За шість місяців працівники компанії повернули 52 іграшки. Серед них були капібара, Стіч, чорна пантера Багіра, біла альпака, динозавр і пожежна машина.

У компанії нагадують пасажирам уважно перевіряти купе перед виходом із поїзда. Найчастіше речі знаходять під подушками, під сидіннями або залишеними у вбиральнях. Якщо ж після завершення поїздки виявилося, що річ залишилася у вагоні, пасажири можуть скористатися онлайн-сервісом пошуку загублених речей на офіційному сайті "Укрзалізниці" у розділі "Сервіси".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Uber склав список дивних речей, забутих у таксі. Сюди потрапили: накладна лисина, 420 пончиків та манекен.