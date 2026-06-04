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Накладна лисина, 420 пончиків та манекен: Uber склав список дивних речей, забутих у таксі

Uber опублікував 10-й щорічний список забутих у таксі речей.

4 червня 2026, 16:15
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Автор:
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Slava Kot

Забути телефон у таксі це найбільш звична річ. Але що, якщо пасажири залишають після себе живу рибу, манекен або дерева. Саме такі несподівані знахідки увійшли до ювілейного звіту компанії Uber, яка оприлюднила 10-й щорічний рейтинг забутих речей у сервісі Uber Lost & Found Index.

Накладна лисина, 420 пончиків та манекен: Uber склав список дивних речей, забутих у таксі

Uber оприлюднив рейтинг найдивніших забутих речей у таксі. Фото з відкритих джерел

За десятиліття спостережень компанія зібрала своєрідний зріз людської розсіяності від буденних речей до предметів, які складно уявити в салоні автомобіля. Цього року Uber також вирішив подивитися на "еволюцію втрат". Якщо у 2021-му пасажири масово забували маски, то у 2025-му серед загубленого вже траплялися рецепти на препарати на кшталт Ozempic.

Однак незмінним лідером залишаються смартфони, яких у таксі забували понад мільйон разів впродовж року. Найбільш "забудькуватим" містом знову став Нью-Йорк, а 17 липня назвали піком людської неуважності, коли люди забували речі в таксі найчастіше.

Окремо Uber виділив рейтинг найбільш дивних речей, які пасажири забували в таксі.

50 найунікальніших загублених речей у таксі:

  • 1. Зубні протези з 2 зубами
  • 2. Грудне молоко
  • 3. Людське волосся
  • 4. Групове фото Донні Осмонда
  • 5. Монітор для щиколотки 
  • 6. 420 пончиків
  • 7. Виписні документи з лікарні Джорджа Вашингтона
  • 8. Мішок кульок
  • 9. Кисневий балон
  • 10. Декоративні золоті насадки на рот (Gold mouth grillz)
  • 11. Новий міні-холодильник
  • 12. 1 червоний черевик Louboutin
  • 13. Електричний джгут
  • 14. Жива риба 
  • 15. Манекен
  • 16. Два дерева
  • 17. Острів зі статуєю Свободи на ньому
  • 18. Товарів Temu на суму 200 доларів США
  • 19. Трава
  • 20. Акваріум на 75 галонів
  • 21. Палиця для басейну в футлярі
  • 22. Рибна вирізка для ресторану
  • 23. 2 хромовані наконечники вихлопних труб
  • 24. Портативний термопринтер 
  • 25. Накладна лисина
  • 26. Посудомийна машина
  • 27. Респіратор і каска для роботи
  • 28. Чарівна паличка
  • 29. Зварювальний шолом 
  • 30. 2 фунти синіх цукерок Gushers
  • 31. Душова штанга
  • 32. Пара зубів
  • 33. Сани
  • 34. Поліцейське радіо
  • 35. Журнальний столик
  • 36. Мерч Zayn Malik
  • 37. Наручники 
  • 38. 2 весільні сукні
  • 39. Тазові імплантати
  • 40. 20 фунтів качиної ковбаси
  • 41. Пакет живих метеликів
  • 42. Пропановий балон
  • 43. Духовка
  • 44. Мисливські штани
  • 45. Дитячий очний протез 
  • 46. Чорний стетоскоп
  • 47. М'ясорізка
  • 48. Кухонний кран
  • 49. Апарат для лікування апное сну
  • 50. Фотографія зі зображенням Ісуса, який прикрашений стразами
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про список 2025 року найдивніших речей загублених у таксі. У нього потрапило грудне молоко, 10 лобстерів та пастка на привидів.



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Джерело: https://www.uber.com/us/en/newsroom/the-2026-uber-lost-found-index/
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