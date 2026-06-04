Накладна лисина, 420 пончиків та манекен: Uber склав список дивних речей, забутих у таксі

Забути телефон у таксі це найбільш звична річ. Але що, якщо пасажири залишають після себе живу рибу, манекен або дерева. Саме такі несподівані знахідки увійшли до ювілейного звіту компанії Uber, яка оприлюднила 10-й щорічний рейтинг забутих речей у сервісі Uber Lost & Found Index.

Uber оприлюднив рейтинг найдивніших забутих речей у таксі. Фото з відкритих джерел

За десятиліття спостережень компанія зібрала своєрідний зріз людської розсіяності від буденних речей до предметів, які складно уявити в салоні автомобіля. Цього року Uber також вирішив подивитися на "еволюцію втрат". Якщо у 2021-му пасажири масово забували маски, то у 2025-му серед загубленого вже траплялися рецепти на препарати на кшталт Ozempic.

Однак незмінним лідером залишаються смартфони, яких у таксі забували понад мільйон разів впродовж року. Найбільш "забудькуватим" містом знову став Нью-Йорк, а 17 липня назвали піком людської неуважності, коли люди забували речі в таксі найчастіше.

Окремо Uber виділив рейтинг найбільш дивних речей, які пасажири забували в таксі.

50 найунікальніших загублених речей у таксі:

1. Зубні протези з 2 зубами

2. Грудне молоко

3. Людське волосся

4. Групове фото Донні Осмонда

5. Монітор для щиколотки

6. 420 пончиків

7. Виписні документи з лікарні Джорджа Вашингтона

8. Мішок кульок

9. Кисневий балон

10. Декоративні золоті насадки на рот (Gold mouth grillz)

11. Новий міні-холодильник

12. 1 червоний черевик Louboutin

13. Електричний джгут

14. Жива риба

15. Манекен

16. Два дерева

17. Острів зі статуєю Свободи на ньому

18. Товарів Temu на суму 200 доларів США

19. Трава

20. Акваріум на 75 галонів

21. Палиця для басейну в футлярі

22. Рибна вирізка для ресторану

23. 2 хромовані наконечники вихлопних труб

24. Портативний термопринтер

25. Накладна лисина

26. Посудомийна машина

27. Респіратор і каска для роботи

28. Чарівна паличка

29. Зварювальний шолом

30. 2 фунти синіх цукерок Gushers

31. Душова штанга

32. Пара зубів

33. Сани

34. Поліцейське радіо

35. Журнальний столик

36. Мерч Zayn Malik

37. Наручники

38. 2 весільні сукні

39. Тазові імплантати

40. 20 фунтів качиної ковбаси

41. Пакет живих метеликів

42. Пропановий балон

43. Духовка

44. Мисливські штани

45. Дитячий очний протез

46. Чорний стетоскоп

47. М'ясорізка

48. Кухонний кран

49. Апарат для лікування апное сну

50. Фотографія зі зображенням Ісуса, який прикрашений стразами

найдивніших речей загублених у таксі . У нього потрапило г рудне молоко, 10 лобстерів та пастка на привидів. Раніше портал "Коментарі" повідомляв про список 2025 року