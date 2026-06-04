Накладна лисина, 420 пончиків та манекен: Uber склав список дивних речей, забутих у таксі

Забути телефон у таксі це найбільш звична річ. Але що, якщо пасажири залишають після себе живу рибу, манекен або дерева. Саме такі несподівані знахідки увійшли до ювілейного звіту компанії Uber, яка оприлюднила 10-й щорічний рейтинг забутих речей у сервісі Uber Lost & Found Index.
Uber оприлюднив рейтинг найдивніших забутих речей у таксі. Фото з відкритих джерел
За десятиліття спостережень компанія зібрала своєрідний зріз людської розсіяності від буденних речей до предметів, які складно уявити в салоні автомобіля. Цього року Uber також вирішив подивитися на "еволюцію втрат". Якщо у 2021-му пасажири масово забували маски, то у 2025-му серед загубленого вже траплялися рецепти на препарати на кшталт Ozempic.
Однак незмінним лідером залишаються смартфони, яких у таксі забували понад мільйон разів впродовж року. Найбільш "забудькуватим" містом знову став Нью-Йорк, а 17 липня назвали піком людської неуважності, коли люди забували речі в таксі найчастіше.
Окремо Uber виділив рейтинг найбільш дивних речей, які пасажири забували в таксі.
50 найунікальніших загублених речей у таксі:
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- 2. Грудне молоко
- 3. Людське волосся
- 4. Групове фото Донні Осмонда
- 5. Монітор для щиколотки
- 6. 420 пончиків
- 7. Виписні документи з лікарні Джорджа Вашингтона
- 8. Мішок кульок
- 9. Кисневий балон
- 10. Декоративні золоті насадки на рот (Gold mouth grillz)
- 11. Новий міні-холодильник
- 12. 1 червоний черевик Louboutin
- 13. Електричний джгут
- 14. Жива риба
- 15. Манекен
- 16. Два дерева
- 17. Острів зі статуєю Свободи на ньому
- 18. Товарів Temu на суму 200 доларів США
- 19. Трава
- 20. Акваріум на 75 галонів
- 21. Палиця для басейну в футлярі
- 22. Рибна вирізка для ресторану
- 23. 2 хромовані наконечники вихлопних труб
- 24. Портативний термопринтер
- 25. Накладна лисина
- 26. Посудомийна машина
- 27. Респіратор і каска для роботи
- 28. Чарівна паличка
- 29. Зварювальний шолом
- 30. 2 фунти синіх цукерок Gushers
- 31. Душова штанга
- 32. Пара зубів
- 33. Сани
- 34. Поліцейське радіо
- 35. Журнальний столик
- 36. Мерч Zayn Malik
- 37. Наручники
- 38. 2 весільні сукні
- 39. Тазові імплантати
- 40. 20 фунтів качиної ковбаси
- 41. Пакет живих метеликів
- 42. Пропановий балон
- 43. Духовка
- 44. Мисливські штани
- 45. Дитячий очний протез
- 46. Чорний стетоскоп
- 47. М'ясорізка
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