5 странных вещей, которые теряли в поездах "Укрзализныци" с начала года

Работники "Укрзализныци" все чаще становятся настоящими детективами. Только за первое полугодие 2026 года они вернули владельцам более 3200 потерянных вещей, а в разгар летнего сезона количество обращений по поиску багажа превысило 100 в день.

Самые удивительные вещи, которые пассажиры теряли в поезде. Фото из открытых источников

"Укрзализныця" рассказала, что чаще всего пассажиры оставляют в вагонах очки, кошельки, документы, ключи, наушники и зарядные устройства. Однако среди находок есть и такие, которые удивили опытных железнодорожников.

В список самых странных вещей, забытых в последнее время в поездах, вошли:

— посох из дерева, украшенный кристаллом

— пальто для бульдога

— комбинация Victoria's Secret

— воск для усов

— ошейник с бриллиантом

Особое место среди потерянных вещей занимают детские игрушки. В "Укрзализныце" говорят, что именно их ищут тщательнее всего, ведь для маленьких пассажиров мягкий друг часто является самой ценной вещью в путешествии. За шесть месяцев работники компании вернули 52 игрушки. Среди них были капибара, Стич, черная пантера Багира, белая альпака, динозавр и пожарная машина.

В компании напоминают пассажирам внимательно проверять купе перед выходом из поезда. Чаще всего вещи находят под подушками, под сиденьями или оставленными в уборных. Если после завершения поездки оказалось, что вещь осталась в вагоне, пассажиры могут воспользоваться онлайн-сервисом поиска потерянных вещей на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе "Сервисы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Uber составил список странных вещей, забытых в такси. Сюда попали: накладная лысина, 420 пончиков и манекен.