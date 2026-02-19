Бывший агент ЦРУ назвал самую опасную страну в мире прямо сейчас

Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку назвал Йемен самой опасной страной в мире. В интервью LADbible он поделился опытом службы и рассказал о регионах, где уровень угроз остается критическим.

Джон Кириаку. Фото из открытых источников

Джон Кириаку работал в ЦРУ с 1990 по 2004 год, а после терактов 11 сентября возглавил контртеррористические операции в Пакистане. Впоследствии он стал обличителем программ жестких допросов и в 2012 году был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за передачу секретной информации журналистам.

В интервью LADbible его спросили об одном из самых популярных вопросов к агентам ЦРУ, а именно, "какая страна в мире сейчас самая опасная?".

"Их несколько, и я был во всех! Мне так и не пришлось побывать в хороших местах. Я посетил 72 страны, работая на ЦРУ, и почти все они были просто ужасными... Среди самых опасных мест в мире — Йемен, Сомали, Газа, Афганистан, некоторые части Пакистана", — рассказал Кириаку.

По его словам, в этих местах нужно "спать с одним открытым глазом", ведь "не знаешь, насколько плохо все закончится". Однако особенно Кириаку выделил Йемен, куда ездил пять раз. Бывший агент ЦРУ утверждает, что каждая следующая поездка была опаснее предыдущей.

"Пятый и последний раз, когда я поехал туда, нам разрешили остановиться только в одном отеле, и отель был окружен 9-метровой стеной, чтобы защитить его от взрывов бомб. В то время вы не могли остановиться ни в какой другой гостинице. На следующий день после моего прибытия прибыла группа южнокорейских дипломатов, и по дороге из аэропорта в гостиницу на них устроили засаду, и всех их, шестеро, убили", — рассказал Кириаку.

Однако на этом история не окончилась. По его словам, через несколько дней прибыла группа южнокорейских разведчиков для расследования убийства шести дипломатов, однако им устроили засаду и убили. После этого, как говорит бывший агент ЦРУ, "южнокорейцы закрыли свое посольство и уехали домой, это достаточно опасная страна".

