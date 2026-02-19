Бывший агент ЦРУ назвал самую опасную страну в мире прямо сейчас

Рубрики
Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку назвал Йемен самой опасной страной в мире. В интервью LADbible он поделился опытом службы и рассказал о регионах, где уровень угроз остается критическим.
Джон Кириаку. Фото из открытых источников
Джон Кириаку работал в ЦРУ с 1990 по 2004 год, а после терактов 11 сентября возглавил контртеррористические операции в Пакистане. Впоследствии он стал обличителем программ жестких допросов и в 2012 году был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за передачу секретной информации журналистам.
В интервью LADbible его спросили об одном из самых популярных вопросов к агентам ЦРУ, а именно, "какая страна в мире сейчас самая опасная?".
По его словам, в этих местах нужно "спать с одним открытым глазом", ведь "не знаешь, насколько плохо все закончится". Однако особенно Кириаку выделил Йемен, куда ездил пять раз. Бывший агент ЦРУ утверждает, что каждая следующая поездка была опаснее предыдущей.
Однако на этом история не окончилась. По его словам, через несколько дней прибыла группа южнокорейских разведчиков для расследования убийства шести дипломатов, однако им устроили засаду и убили. После этого, как говорит бывший агент ЦРУ, "южнокорейцы закрыли свое посольство и уехали домой, это достаточно опасная страна".
