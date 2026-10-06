Дівчина покинула офіс заради подорожей: заробила на них ще більше

Ще кілька років тому Ріаннон Вуд уявляла своє життя зовсім інакше. Після університету вона планувала отримати досвід у журналістиці, але зрештою подорожі стали не просто захопленням, а її основною роботою. Сьогодні 26-річна британка заробляє на авторських групових турах і рекламі в Instagram, а її аудиторія налічує близько 60 тисяч підписників. Про те, як перетворила подорожі на джерело доходу, Вуд розповіла виданню Business Insider.

Ріаннон Вуд - інфлюенсерка, яка організовує групові подорожі по всьому світу. Фото: Ріаннон Вуд

Любов до подорожей у Ріаннон з’явилася під час навчання в Бірмінгемському університеті. У 2021–2022 роках вона брала участь у програмі обміну та жила у французькому Ліоні. Разом з друзями дівчина подорожувала Європою, а особливо захопилася лижами в Альпах.

Після випуску Вуд вирушила до Канади, де в районі озера Луїз поблизу Банфа працювала на різних сезонних роботах, зокрема у прокаті човнів і каное, на зіплайні та гірськолижному курорті. Грошей вистачало небагато, але досвід подорожей виявився для неї важливішим.

Крім того, Ріаннон уже публікувала фотографії з поїздок в Instagram. Наприкінці 2024 року вона вирішила перетворити сторінку на повноцінний тревел-блог. Вона пройшла курси з соціальних мереж, найняла Instagram-коуча та почала вивчати алгоритми платформи. Перший результат з’явився приблизно через чотири місяці. Онлайн-сервіс групових активних турів Mapo Tapo запропонував їй провести поїздку до Швейцарії. За перший тур Вуд отримала 330 фунтів.

Скільки можна заробити на подорожах

Досвіду організації турів у неї тоді практично не було. Зате Ріаннон багато років займалася хайкінгом, альпінізмом і скелелазінням, тому могла самостійно формувати маршрути та програми активного відпочинку.

Після першої угоди почали надходити нові рекламні пропозиції. Вуд співпрацювала, зокрема, зі Skyscanner, Siroko та Roamless, а її подорожі привели її до Перу, Шотландії, Індонезії, Японії, Таїланду та інших країн.

Основними джерелами доходу стали дві речі — групові тури та рекламні інтеграції. За окремі тури її комісія може сягати 3000 доларів, залежно від кількості учасників та умов співпраці. Рекламні відео в Instagram, які спочатку приносили кілька сотень доларів, тепер можуть оплачуватися більш ніж у 1000 доларів.

Перша групова поїздка, яку Ріаннон Вуд очолила, була до Швейцарії, де вона заробила 446 доларів. Фото: Ріаннон Вуд

На початку кар’єри найбільшою проблемою була невпевненість під час переговорів із брендами. Вуд сумнівалася, чи справді компанії зацікавлені в її послугах, і боялася називати бажану ціну. Згодом вона зрозуміла, що створення такого бізнесу потребує не лише аудиторії, а й уміння оцінювати власну роботу, домовлятися та приймати ризики.

За словами Вуд, її нинішній дохід уже вимірюється низькими п’ятизначними сумами. Водночас значну частину грошей вона відкладає, а витрати на життя залишає відносно низькими: дівчина переважно подорожує з рюкзаком, обирає бюджетне житло та рідко купує нові речі.

Попри романтичний образ життя мандрівниці, робота тревел-блогерки не означає постійний відпочинок. Вуд працює практично щодня: пише листи, домовляється з брендами, створює контент, планує маршрути та організовує поїздки. Зараз вона також працює над запуском власного туристичного агентства. Її мета організовувати власні тури та продовжувати подорожувати разом зі своїми підписниками.

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