Девушка покинула офис ради путешествий: заработала на них еще больше

Еще несколько лет назад Рианнон Вуд представляла свою жизнь совсем по-другому. После университета она планировала получить опыт в журналистике, но в конце концов путешествия стали не просто увлечением, а ее основной работой. Сегодня 26-летняя британка зарабатывает на авторских групповых турах и рекламе в Instagram, а ее аудитория насчитывает около 60 тысяч подписчиков. О том, как превратила путешествия в источник дохода, Вуд рассказала изданию Business Insider.

Рианнон Вуд – инфлюэнсерша, которая организует групповые путешествия по всему миру. Фото: Рианнон Вуд

Любовь к путешествиям в Рианнон появилась во время учебы в Бирмингемском университете. В 2021-2022 годах она участвовала в программе обмена и жила во французском Лионе. Вместе с друзьями девушка путешествовала по Европе, а особенно увлеклась лыжами в Альпах.

После выпуска Вуд отправилась в Канаду, где в районе озера Луиз близ Банфа работала на разных сезонных работах, в частности в прокате лодок и каноэ, на соплайном и горнолыжном курорте. Денег хватало немного, но опыт путешествий оказался для нее важнее.

Кроме того, Рианнон уже публиковала фотографии из поездок в Instagram. В конце 2024 года она решила превратить страницу в полноценный тревел-блог. Она прошла курсы по социальным сетям, наняла Instagram-коуча и начала изучать алгоритмы платформы. Первый результат появился примерно через четыре месяца. Онлайн-сервис групповых активных туров Mapo Tapo предложил провести поездку в Швейцарию. За первый тур Вуд получила 330 фунтов.

Сколько можно заработать на путешествиях

Опыта организации туров у нее практически не было. Зато Рианнон много лет занималась хайкингом, альпинизмом и скалолазанием, поэтому могла самостоятельно формировать маршруты и программы активного отдыха.

После первой сделки начали поступать новые рекламные предложения. Вуд сотрудничала, в частности, со Skyscanner, Siroko и Roamless, а ее путешествия привели ее в Перу, Шотландию, Индонезию, Японию, Таиланд и другие страны.

Основными источниками дохода стали две вещи – групповые туры и рекламные интеграции. За отдельные туры ее комиссия может достигать 3000 долларов в зависимости от количества участников и условий сотрудничества. Рекламные видео в Instagram, которые первоначально приносили несколько сот долларов, теперь могут оплачиваться более чем в 1000 долларов.

Первая групповая поездка, которую Рианнон Вуд возглавила, была в Швейцарию, где она заработала 446 долларов. Фото: Рианнон Вуд

В начале карьеры наибольшей проблемой была неуверенность в переговорах с брендами. Вуд сомневалась, действительно ли компании заинтересованы в ее услугах и боялась называть желаемую цену. Впоследствии она поняла, что создание такого бизнеса нуждается не только в аудитории, но и в умении оценивать собственную работу, договариваться и принимать риски.

По словам Вуд, ее нынешний доход измеряется низкими пятизначными суммами. В то же время, значительную часть денег она откладывает, а расходы на жизнь оставляет относительно низкими: девушка преимущественно путешествует с рюкзаком, выбирает бюджетное жилье и редко покупает новые вещи.

Несмотря на романтический образ жизни путешественницы, работа тревел-блогерки не означает постоянного отдыха. Вуд работает практически каждый день: пишет письма, договаривается с брендами, создает контент, планирует маршруты и организует поездки. Сейчас она работает над запуском собственного туристического агентства. Ее цель – организовать собственные туры и продолжать путешествовать вместе со своими подписчиками.

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