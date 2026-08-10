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Де завжди раді мандрівникам: 20 найкращих міст планети для туристів

20 найгостинніших міст світу: хто посів перше місце та які міста увійшли до топу для мандрівників

10 серпня 2026, 15:20
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Автор:
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Slava Kot

Міжнародне дослідження визначило міста, де туристів зустрічають найпривітніше. До рейтингу увійшли 20 локацій з різних куточків світу, а найбільше представництво серед європейських країн отримала Велика Британія. Однак лідером списку серед міст, у яких завжди раді туристам став Сінгапур.

Де завжди раді мандрівникам: 20 найкращих міст планети для туристів

Які найгостинніші міста світу 2026. Фото: magnific

Рейтинг найкращих міст для туристів склала компанія Holafly, яка проаналізувала 200 міст за кількома критеріями. Фахівці врахували рівень безпеки, відкритість візової політики, доступність туристичних інформаційних центрів, а також поширеність англійської мови серед місцевих жителів.

Перше місце посів Сінгапур, який отримав високі оцінки завдяки безпечному середовищу, лояльним умовам для в'їзду іноземців та розвиненій туристичній інфраструктурі.

Друге місце дісталося Лондону, який став найгостиннішим містом Європи. Ще одне британське місто Единбург опинилося на 11-й сходинці.

Загалом до першої двадцятки потрапили дев'ять європейських міст. Данія представлена Копенгагеном та Орхусом, Чехія Прагою і Брно. Нідерланди також мають одразу три міста у рейтингу: Гаагу, Утрехт та Амстердам.

Найгостинніші міста світу

  • 1. Сінгапур
  • 2. Лондон, Велика Британія
  • 3. Сідней, Австралія
  • 4. Нью-Йорк, США
  • 5. Бостон, США
  • 6. Острів Пенанг, Малайзія
  • 7. Гаага, Нідерланди
  • 8. Гонконг, Китай
  • 9. Копенгаген, Данія
  • 10. Орхус, Данія
  • 11. Единбург, Велика Британія
  • 12. Утрехт, Нідерланди
  • 13. Давао, Філіппіни
  • 14. Оттава, Канада
  • 15. Мельбурн, Австралія
  • 16. Прага, Чехія
  • 17. Амстердам, Нідерланди
  • 18. Торонто, Канада
  • 19. Монреаль, Канада
  • 20. Брно, Чехія

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рейтинг європейських міст за найбільшою кількістю туристів за рік.

Також "Коментарі" писали про найбільш густонаселене місто у світі: у ньому живе більше людей, ніж в Україні.



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Джерело: https://esim.holafly.com/inside/market-reports/most-welcoming-cities-worldwide/
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