Где всегда рады путешественникам: 20 лучших городов планеты для туристов

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Slava Kot
Международное исследование определило города, где туристов встречают приветливее всего. В рейтинг вошли 20 локаций из разных уголков мира, а наибольшее представительство среди европейских стран получила Великобритания. Однако лидером списка среди городов, в которых всегда рады туристам, стал Сингапур.
Какие самые гостеприимные города мира 2026 года. Фото: magnific
Рейтинг лучших городов для туристов составила компания Holafly, проанализировавшая 200 городов по нескольким критериям. Специалисты учли уровень безопасности, открытость визовой политики, доступность туристических информационных центров, а также распространенность английского среди местных жителей.
Первое место занял Сингапур, получивший высокие оценки благодаря безопасной среде, лояльным условиям для въезда иностранцев и развитой туристической инфраструктуре.
Второе место досталось Лондону, ставшему самым гостеприимным городом Европы. Еще один британский город Эдинбург оказался на 11-й строчке.
Всего в первую двадцатку попали девять европейских городов. Дания представлена Копенгагеном и Орхусом, Чехией Прагой и Брно. Нидерланды также имеют три города в рейтинге: Гаагу, Утрехт и Амстердам.
Самые гостеприимные города мира
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.
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