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Где всегда рады путешественникам: 20 лучших городов планеты для туристов

20 самых гостеприимных городов мира: кто занял первое место и какие города вошли в топ для путешественников

10 августа 2026, 15:20
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Slava Kot

Международное исследование определило города, где туристов встречают приветливее всего. В рейтинг вошли 20 локаций из разных уголков мира, а наибольшее представительство среди европейских стран получила Великобритания. Однако лидером списка среди городов, в которых всегда рады туристам, стал Сингапур.

Где всегда рады путешественникам: 20 лучших городов планеты для туристов

Какие самые гостеприимные города мира 2026 года. Фото: magnific

Рейтинг лучших городов для туристов составила компания Holafly, проанализировавшая 200 городов по нескольким критериям. Специалисты учли уровень безопасности, открытость визовой политики, доступность туристических информационных центров, а также распространенность английского среди местных жителей.

Первое место занял Сингапур, получивший высокие оценки благодаря безопасной среде, лояльным условиям для въезда иностранцев и развитой туристической инфраструктуре.

Второе место досталось Лондону, ставшему самым гостеприимным городом Европы. Еще один британский город Эдинбург оказался на 11-й строчке.

Всего в первую двадцатку попали девять европейских городов. Дания представлена Копенгагеном и Орхусом, Чехией Прагой и Брно. Нидерланды также имеют три города в рейтинге: Гаагу, Утрехт и Амстердам.

Самые гостеприимные города мира

  • 1. Сингапур
  • 2. Лондон, Великобритания
  • 3. Сидней, Австралия
  • 4. Нью-Йорк, США
  • 5. Бостон, США
  • 6. Остров Пенанг, Малайзия
  • 7. Гаага, Нидерланды
  • 8. Гонконг, Китай
  • 9. Копенгаген, Дания
  • 10. Орхус, Дания
  • 11. Эдинбург, Великобритания
  • 12. Утрехт, Нидерланды
  • 13. Давао, Филиппины
  • 14. Оттава, Канада
  • 15. Мельбурн, Австралия
  • 16. Прага, Чехия
  • 17. Амстердам, Нидерланды
  • 18. Торонто, Канада
  • 19. Монреаль, Канада
  • 20. Брно, Чехия

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.

Также "Комментарии" писали о самом густонаселенном городе в мире: в нем живет больше людей, чем в Украине.



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Источник: https://esim.holafly.com/inside/market-reports/most-welcoming-cities-worldwide/
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