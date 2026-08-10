Где всегда рады путешественникам: 20 лучших городов планеты для туристов

Международное исследование определило города, где туристов встречают приветливее всего. В рейтинг вошли 20 локаций из разных уголков мира, а наибольшее представительство среди европейских стран получила Великобритания. Однако лидером списка среди городов, в которых всегда рады туристам, стал Сингапур.

Какие самые гостеприимные города мира 2026 года. Фото: magnific

Рейтинг лучших городов для туристов составила компания Holafly, проанализировавшая 200 городов по нескольким критериям. Специалисты учли уровень безопасности, открытость визовой политики, доступность туристических информационных центров, а также распространенность английского среди местных жителей.

Первое место занял Сингапур, получивший высокие оценки благодаря безопасной среде, лояльным условиям для въезда иностранцев и развитой туристической инфраструктуре.

Второе место досталось Лондону, ставшему самым гостеприимным городом Европы. Еще один британский город Эдинбург оказался на 11-й строчке.

Всего в первую двадцатку попали девять европейских городов. Дания представлена Копенгагеном и Орхусом, Чехией Прагой и Брно. Нидерланды также имеют три города в рейтинге: Гаагу, Утрехт и Амстердам.

Самые гостеприимные города мира

1. Сингапур

2. Лондон, Великобритания

3. Сидней, Австралия

4. Нью-Йорк, США

5. Бостон, США

6. Остров Пенанг, Малайзия

7. Гаага, Нидерланды

8. Гонконг, Китай

9. Копенгаген, Дания

10. Орхус, Дания

11. Эдинбург, Великобритания

12. Утрехт, Нидерланды

13. Давао, Филиппины

14. Оттава, Канада

15. Мельбурн, Австралия

16. Прага, Чехия

17. Амстердам, Нидерланды

18. Торонто, Канада

19. Монреаль, Канада

20. Брно, Чехия

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.

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