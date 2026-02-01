Це найбільш густонаселене місто у світі: у ньому живе більше людей, ніж в Україні

Столиця Індонезії Джакарта очолила рейтинг найбільш густонаселених міст світу, випередивши багаторічного лідера Токіо. Про це йдеться у новому звіті ООН World Urbanization Prospects 2025 ("Перспективи світової урбанізації 2025"). За оновленими підрахунками, у Джакарті нині проживає близько 42 мільйонів людей, що більше, ніж усе населення України за сучасними оцінками.

Джакарта. Фото з відкритих джерел

Зміна лідера у рейтингу найбільших міст за населенням пов’язана не лише з демографічним зростанням, а й з новою методологією підрахунку. В ООН пояснюють, що вдосконалені критерії точніше враховують межі мегаполісів, інтегруючи міські, приміські та щільно заселені агломерації. За цими підходами Джакарта фактично могла стати найбільш населеною ще у 2010 році, однак раніше це не фіксувалося через різні національні визначення "міста".

Звіт також ілюструє глобальний тренд, що з 1950 року міське населення світу зросло більш ніж удвічі. Сьогодні в містах живе майже половина з 8,2 млрд людей на планеті. Кількість мегаполісів із населенням понад 10 млн зросла з восьми у 1975 році до 33 у 2025-му.

10 міст з найбільшим населенням у світі:

1. Джакарта (Індонезія) — 42 млн людей

2. Дакка (Бангладеш) – 37 млн людей

3. Токіо (Японія) – 33 млн людей

4. Нью-Делі (Індія) – 30 млн людей

5. Шанхай (Китай) – 30 млн людей

6. Гуанчжоу (Китай) – 28 млн людей

7. Каїр (Єгипет) — 26 млн людей

8. Маніла (Філіппіни) – 25 млн людей

9. Колката (Індія) – 23 млн людей

10. Сеул (Корея) — 22 млн людей

Примітно, що дев’ять із десяти найбільших мегаполісів світу розташовані в Азії, а єдиним винятком став Каїр, який розташований в Африці.

Зауважимо, що у Києві нині проживає близько 3,7 млн людей, що 11 разів менше, ніж у Джакарті. Крім того, в столиці Індонезії живе більше людей, ніж в Україні, населення якої станом на 2026 рік за різними оцінками становить близько 30-35 млн людей.

