Чоловік замовив сендвіч у літаку: він швидко пошкодував про це (ФОТО)
НОВИНИ

Чоловік замовив сендвіч у літаку: він швидко пошкодував про це (ФОТО)

Пасажир Ryanair замовив сендвіч у літаку та був шокований тим, що отримав. Він назвав його "найгіршою їжею в житті".

22 вересня 2025, 10:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Їжа в літаку давно має суперечливу репутацію, але один пасажир з Ірландії особливо пошкодував. 63-річний Деклан Міноуг із Дубліна замовив сендвіч із шинкою та сиром на борту літака Ryanair, однак отримав, "шокуючо образливу страву" під час свого польоту.

Чоловік замовив сендвіч у літаку: він швидко пошкодував про це (ФОТО)

Літак Ryanair. Фото: Пітер Бірн/PA

Інцидент стався у подорожі на рейсі з Португалії до Ірландії. Під час перельоту чоловік відчув голод і вирішив замовити сендвіч із бортового меню за 6,80 євро. Те, що він отримав у  літаку авіакомпанії Ryanair, викликало у нього лише розчарування.

"Я був шокований, коли побачив це. Я отримав його, відкрив і не міг повірити, тому сфотографував", — розповів Міноуг.

Як виявилося за майже 7 євро (350 гривень) чоловік отримав сендвіч з двома тоненькими шматочками шинки та крихітну порцію сиру без масла. За його словами, смак сендвіча був настільки "прісним і безглуздим", що після приземлення він був змушений докупити їжу в аеропорту.

"Це була найгірша їжа в літаку, яку я коли-небудь їв. Це був величезний обман", — додав пасажир.

Чоловік замовив сендвіч у літаку: він швидко пошкодував про це (ФОТО) - фото 2

Сендвіч у літаку за 6,80 євро

Попри розчарування, чоловік з’їв сендвіч, адже був голодний. Але невдовзі він поділився фотографією страви у Facebook-групі Ryanair. Пост швидко став вірусним, викликавши хвилю обурення серед користувачів соцмереж, які писали у коментарях: "Огидно", "Повний сором", "Ніколи не купуйте їжу в літаку".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як пенсіонерку оштрафували на 80 тис. за бутерброд в аеропорту.

Також "Коментарі" писали, що мандрівники склали список з 12 речей, які їх найбільше дратують у поведінці пасажирів під час польоту в літаку.



Джерело: https://www.galwaybeo.ie/culture/food-drink/dublin-airport-flier-insulted-photo-10511825
