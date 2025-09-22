Чоловік замовив сендвіч у літаку: він швидко пошкодував про це (ФОТО)

Їжа в літаку давно має суперечливу репутацію, але один пасажир з Ірландії особливо пошкодував. 63-річний Деклан Міноуг із Дубліна замовив сендвіч із шинкою та сиром на борту літака Ryanair, однак отримав, "шокуючо образливу страву" під час свого польоту.

Літак Ryanair. Фото: Пітер Бірн/PA

Інцидент стався у подорожі на рейсі з Португалії до Ірландії. Під час перельоту чоловік відчув голод і вирішив замовити сендвіч із бортового меню за 6,80 євро. Те, що він отримав у літаку авіакомпанії Ryanair, викликало у нього лише розчарування.

"Я був шокований, коли побачив це. Я отримав його, відкрив і не міг повірити, тому сфотографував", — розповів Міноуг.

Як виявилося за майже 7 євро (350 гривень) чоловік отримав сендвіч з двома тоненькими шматочками шинки та крихітну порцію сиру без масла. За його словами, смак сендвіча був настільки "прісним і безглуздим", що після приземлення він був змушений докупити їжу в аеропорту.

"Це була найгірша їжа в літаку, яку я коли-небудь їв. Це був величезний обман", — додав пасажир.

Сендвіч у літаку за 6,80 євро

Попри розчарування, чоловік з’їв сендвіч, адже був голодний. Але невдовзі він поділився фотографією страви у Facebook-групі Ryanair. Пост швидко став вірусним, викликавши хвилю обурення серед користувачів соцмереж, які писали у коментарях: "Огидно", "Повний сором", "Ніколи не купуйте їжу в літаку".

