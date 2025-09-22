logo

Мужчина заказал сэндвич в самолете: он быстро пожалел об этом (ФОТО)

Пассажир Ryanair заказал сэндвич в самолете и был шокирован тем, что получил. Он назвал его "худшей едой в жизни".

22 сентября 2025, 10:20
Автор:
Slava Kot

Еда в самолете давно имеет противоречивую репутацию, но один пассажир из Ирландии особо пожалел. 63-летний Деклан Миноуг из Дублина заказал сэндвич с ветчиной и сыром на борту самолета Ryanair, однако получил "шокирующее оскорбительное блюдо" во время своего полета.

Мужчина заказал сэндвич в самолете: он быстро пожалел об этом (ФОТО)

Самолет Ryanair. Фото: Питер Бирн/PA

Инцидент произошел в путешествии на рейсе из Португалии в Ирландию. Во время перелета мужчина почувствовал голод и решил заказать сэндвич из бортового меню за 6,80 евро. То, что он получил в самолете авиакомпании Ryanair, вызвало у него только разочарование.

"Я был в шоке, когда увидел это. Я получил его, открыл и не мог поверить, поэтому сфотографировал", — рассказал Миноуг.

Как оказалось за почти 7 евро (350 гривен), мужчина получил сэндвич с двумя тоненькими кусочками ветчины и крошечную порцию сыра без масла. По его словам, вкус сэндвича был настолько "пресным и бессмысленным", что после приземления он был вынужден докупить еду в аэропорту.

"Это была самая плохая еда в самолете, которую я когда-либо ел. Это был огромный обман", — добавил пассажир.

Мужчина заказал сэндвич в самолете: он быстро пожалел об этом (ФОТО) - фото 2

Сэндвич в самолете за 6,80 евро

Несмотря на разочарование, мужчина съел сэндвич, ведь был голоден. Вскоре он поделился фотографией блюда в Facebook-группе Ryanair. Пост быстро стал вирусным, вызвав волну возмущения среди пользователей соцсетей, которые писали в комментариях: "Омерзительно", "Полный стыд", "Никогда не покупайте еду в самолете".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как пенсионерку оштрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту.

Также "Комментарии" писали, что путешественники составили список из 12 вещей, наиболее раздражающих их в поведении пассажиров во время полета в самолете.



Источник: https://www.galwaybeo.ie/culture/food-drink/dublin-airport-flier-insulted-photo-10511825
