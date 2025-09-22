Мужчина заказал сэндвич в самолете: он быстро пожалел об этом (ФОТО)

Рубрики
Slava Kot
Еда в самолете давно имеет противоречивую репутацию, но один пассажир из Ирландии особо пожалел. 63-летний Деклан Миноуг из Дублина заказал сэндвич с ветчиной и сыром на борту самолета Ryanair, однако получил "шокирующее оскорбительное блюдо" во время своего полета.
Самолет Ryanair. Фото: Питер Бирн/PA
Инцидент произошел в путешествии на рейсе из Португалии в Ирландию. Во время перелета мужчина почувствовал голод и решил заказать сэндвич из бортового меню за 6,80 евро. То, что он получил в самолете авиакомпании Ryanair, вызвало у него только разочарование.
Как оказалось за почти 7 евро (350 гривен), мужчина получил сэндвич с двумя тоненькими кусочками ветчины и крошечную порцию сыра без масла. По его словам, вкус сэндвича был настолько "пресным и бессмысленным", что после приземления он был вынужден докупить еду в аэропорту.
Сэндвич в самолете за 6,80 евро
Несмотря на разочарование, мужчина съел сэндвич, ведь был голоден. Вскоре он поделился фотографией блюда в Facebook-группе Ryanair. Пост быстро стал вирусным, вызвав волну возмущения среди пользователей соцсетей, которые писали в комментариях: "Омерзительно", "Полный стыд", "Никогда не покупайте еду в самолете".
