Это ужасно: стюардесса рассказала, что действительно происходит, если кто-то умирает на борту

Ситуация, когда пассажир умирает во время авиарейса, случается редко, но у авиакомпаний есть четкие протоколы действий на такой случай. Бывшая стюардесса Virgin Atlantic Менди Смит рассказала, как экипаж должен вести себя в столь трагических обстоятельствах и детали этой процедуры могут шокировать.
Что делают стюардессы, если пассажир погибает в самолете. Фото: pixabay, depositphotos
По словам Смит, ее лично эта ситуация прошла, однако ее коллега пережила инцидент с внезапной смертью пассажира во время полета.
Однако такой подход имел неожиданные последствия. Как объясняет Смит, находившееся в сидячем положении тело могло "застыть" из-за трупного окоченения. Затем возникали трудности с тем, чтобы положить умершего человека в гроб, ведь суставы и мышцы приходилось буквально разминать. Именно поэтому сейчас стюардессы прибегают к другой процедуре и тело кладут горизонтально под сиденье.
В настоящее время экипаж работает не только с телом, но и со сродниками или спутниками умершего, ведь их нужно успокоить и обеспечить поддержку.
В то же время у членов экипажа есть юридические обязанности, если есть шанс, что человека еще можно спасти, они обязаны продолжать реанимацию до приезда медиков или до официального подтверждения смерти. Если смерть очевидна и произошла по естественным причинам, самолет приземляется в штатном режиме, где передачу тела берут на себя наземные службы и коронер.
По словам Смит, такие случаи хоть и редки, но всегда становятся испытанием для экипажа и требуют максимальной эмпатии и профессионализма.
