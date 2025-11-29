Это ужасно: стюардесса рассказала, что действительно происходит, если кто-то умирает на борту

Ситуация, когда пассажир умирает во время авиарейса, случается редко, но у авиакомпаний есть четкие протоколы действий на такой случай. Бывшая стюардесса Virgin Atlantic Менди Смит рассказала, как экипаж должен вести себя в столь трагических обстоятельствах и детали этой процедуры могут шокировать.

Что делают стюардессы, если пассажир погибает в самолете. Фото: pixabay, depositphotos

По словам Смит, ее лично эта ситуация прошла, однако ее коллега пережила инцидент с внезапной смертью пассажира во время полета.

"Это произошло с моим другом, у которого во время полета умер пассажир. Раньше нам приходилось сажать пассажиров в туалеты, а затем запирать их на ключ", – рассказывает стюардесса.

Однако такой подход имел неожиданные последствия. Как объясняет Смит, находившееся в сидячем положении тело могло "застыть" из-за трупного окоченения. Затем возникали трудности с тем, чтобы положить умершего человека в гроб, ведь суставы и мышцы приходилось буквально разминать. Именно поэтому сейчас стюардессы прибегают к другой процедуре и тело кладут горизонтально под сиденье.

"К сожалению, теперь нам приходится класть их поперек передних сидений и пытаться успокоить их близких. Относитесь к ним с уважением, накройте их одеялами, а возможно просто отгородите территорию одеялами, заправленными под потолок", — объясняет стюардесса.

В настоящее время экипаж работает не только с телом, но и со сродниками или спутниками умершего, ведь их нужно успокоить и обеспечить поддержку.

В то же время у членов экипажа есть юридические обязанности, если есть шанс, что человека еще можно спасти, они обязаны продолжать реанимацию до приезда медиков или до официального подтверждения смерти. Если смерть очевидна и произошла по естественным причинам, самолет приземляется в штатном режиме, где передачу тела берут на себя наземные службы и коронер.

По словам Смит, такие случаи хоть и редки, но всегда становятся испытанием для экипажа и требуют максимальной эмпатии и профессионализма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стюардесса рассказала, как часто пассажиры занимаются сексом в самолете.

Также "Комментарии" писали, что бывшая стюардесса объяснила, как выжить в авиакатастрофе.