Стюардеса розповіла, як часто пасажири займаються сексом у літаку

Фантазія про "Клуб високої милі", який означає секс на борту літака під час польоту здається романтичною, інтригуючою та навіть трохи гламурною. Однак варто уявити тісну та не надто приємно пахнучу авіавбиральню, і романтичний міф швидко розвіюється. Попри це, деякі пасажири все ж намагаються втілити фантазію в реальність.

Як часто пасажири займаються сексом у літаку. Фото з відкритих джерел

Стюардеса Менді Сміт опублікувала книгу "Лихоманка в салоні: пекучі секрети стюардеси Virgin Air", де розповіла, наскільки часто екіпаж стикається зі спробами пасажирів зайнятися сексом у літаку. Як пояснює бортпровідниця, хоча ідея "Клубу високої милі" популярна у фільмах і серіалах, на практиці вона трапляється значно рідше.

"Я б сказала, що один з двадцяти чи тридцяти польотів Насправді не так часто", — розповіла Менді про кількість випадків сексу у літаку.

На думку стюардеси, масштаби явища медіа сильно перебільшують. У реальності екіпаж частіше має справу не з романтичними пригодами пасажирів, а з більш побутовими проблемами, від турбулентності до черг у туалет.

Однак, коли пара таки намагається зайнятися сексом у туалеті літака, то дії бортпровідників зазвичай максимально стримані. Для стюардес особливо незручно, коли такі спроби трапляються вдень або коли поруч присутні діти.

"Це просто стукіт у двері та прохання припинити", — пояснює Сміт, як стюардеси вирішують цю ситуацію зазвичай, однак зауважує, що "якщо це нічний рейс, і вони поводяться стримано, я, мабуть, навіть не перебивала б їх, якщо чесно".

Проте інколи ситуації виходять далеко за межі "невинної романтики". Сміт у книзі згадує випадок, який трапився з її колегою, коли 18-річна пасажирка, яка подорожувала з батьками, була настільки рішуче налаштована вступити до "Клубу високої милі", що намагалася затягнути до туалету фактично будь-якого чоловіка. За її словами, попри втручання бортпровідників, дівчина продовжувала свої спроби.

"Вона знову сіла на місце, а через півгодини з’явилася там з іншим хлопцем", — каже Менді.

Урешті ситуація зайшла так далеко, що стюардесі довелося говорити з її батьками. Після цього дівчина зупинилася.

