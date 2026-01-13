logo_ukra

Це можна побачити тільки в Японії: що таке фестиваль світла Набана-но Сато (ФОТО)

Як фестиваль Набана-но Сато перетворює ботанічний сад у Японії на казку.

13 січня 2026, 11:15
Автор:
Slava Kot

Щозими тисячі туристів вирушають за кілька годин від Токіо, аби на власні очі побачити одне з найвражаючих світлових шоу країни — зимову ілюмінацію Набана-но Сато. Фестиваль, що проходить на території ботанічного саду курорту з гарячими джерелами Нагасіма в префектурі Міє, вважають найбільшим у Японії.

Це можна побачити тільки в Японії: що таке фестиваль світла Набана-но Сато (ФОТО)

Тунелі світла на фестивалі Набана-но Сато. Фото з відкритих джерел

У холодні вечори сад оживає завдяки понад 5,8 мільйона світлодіодів. Світло формує тунелі, пейзажі та динамічні сцени, натхненні природними явищами, від золотих коридорів до мотивів полярного сяйва. Центральною окрасою фестивалю Набана-но Сато стає 35-метрова реконструкція гори Фудзі, яка кожні кілька хвилин "змінює" пори року.

Це можна побачити тільки в Японії: що таке фестиваль світла Набана-но Сато (ФОТО) - фото 2

Це можна побачити тільки в Японії: що таке фестиваль світла Набана-но Сато (ФОТО) - фото 2

Підготовка до фестивалю триває близько трьох місяців. Двадцять техніків вручну встановлюють мільйони лампочок, перетворюючи звичний ботанічний сад на одну з найбільших світлових інсталяцій у світі. 

Це можна побачити тільки в Японії: що таке фестиваль світла Набана-но Сато (ФОТО) - фото 2

Це можна побачити тільки в Японії: що таке фестиваль світла Набана-но Сато (ФОТО) - фото 2

Для багатьох японців зимові ілюмінації Набана-но Сато стають способом красиво завершити рік. 

"Це чудово. Це дуже по-японськи. Ця ілюмінація, ці сферичні атмосфери, ці сценографії. Я думаю, що тільки в Японії можна таке побачити", – розповідають відвідувачі фестивалю.

Фестиваль Набана-но Сато триває з жовтня по травень, але саме середина зими вважається піком сезону. Після новорічних свят натовпи стають меншими, а прогулянка серед світла більш спокійною та медитативною. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що японці закрили гору Фудзі від туристів чорним екраном.

Також "Коментарі" писали про шокуючий відпочинок українки в Японії. Її налякало те, що було під ліжком у готельному номері.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
