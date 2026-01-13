Это можно увидеть только в Японии: что такое фестиваль света Набана-но Сато (ФОТО)

Каждую зиму тысячи туристов едут в несколько часов от Токио, чтобы своими глазами увидеть одно из самых впечатляющих световых шоу страны — зимнюю иллюминацию Набана-но Сато. Фестиваль, проходящий на территории ботанического сада курорта с горячими источниками Нагасима в префектуре Мие, считается самым большим в Японии.

Тоннель света на фестивале Набана-но Сато. Фото из открытых источников

В холодные вечера сад оживает благодаря более чем 5,8 миллиона светодиодов. Свет формирует туннели, пейзажи и динамические сцены, вдохновленные природными явлениями, от золотых коридоров до мотивов полярного сияния. Центральным украшением фестиваля Набана-но Сато становится 35-метровая реконструкция горы Фудзи, которая каждые несколько минут "сменяет" времена года.

Подготовка к фестивалю длится около трех месяцев. Двадцать техников вручную устанавливают миллионы лампочек, превращая привычный ботанический сад в одну из самых больших световых инсталляций в мире.

Для многих японцев зимние иллюминации Набана-но Сато становятся способом красиво завершить год.

"Это замечательно. Это очень по-японски. Эта иллюминация, эти сферические атмосферы, эти сценографии. Я думаю, что только в Японии можно увидеть такое", – рассказывают посетители фестиваля.

Фестиваль Набана-но Сато длится с октября по май, но именно середина зимы считается пиком сезона. После новогодних праздников толпы становятся меньше, а прогулка среди света более спокойной и медитативной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что японцы закрыли гору Фудзи от туристов черным экраном.

Также "Комментарии" писали о шокирующем отдыхе украинки в Японии. Ее испугало то, что было под кроватью в гостиничном номере.