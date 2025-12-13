Це місто назвали найкращим для Нового року-2026 — і воно не Париж і не Відень

Європейський рейтинг найкращих міст для зустрічі Нового року 2026 очолив не Париж, не Відень і навіть не Прага. За версією видання Time Out, переможцем став Мадрид. Саме іспанська столиця вразила експертів поєднанням давніх традицій, відкритості місцевих жителів і масштабних вечірок, які тривають до ранку.

Неожиданный лидер: эксперт определила столицу, где лучше всего встречать Новый год в Европе

Мандрівниця Дейна Каміллері Кларк, яка зустрічала Новий рік у 10 містах Європи, обрала Мадрид як найкраще місце для святкування. За її словами, місто дарує "повне відчуття єдності, свободи й емоційної розрядки, якої так не вистачає після важкого року".

Одна з особливостей святкування — подвійний зворотний відлік. Спершу — традиційна церемонія на площі Пуерта-дель-Соль, а потім — повторний відлік о 1:00 ночі, коли Новий рік приходить на Канарські острови. Це дозволяє святкувати… двічі.

Ще одна фішка Мадрида — традиція 12 виноградин. За кожен удар годинника іспанці з’їдають по виноградині, загадуючи бажання на кожен місяць наступного року. Святкова ніч перетворюється на масову вечірку, де відкриті двері сотень барів, клубів і ресторанів.

У рейтингу Time Out друге місце посів Берлін — за свої гучні фестивалі електронної музики. Третє — Мілан, який пропонує елегантне і стильне святкування.

Але саме Мадрид, за словами експертки, поєднує все: традиції, вечірки, гостинність і душевну атмосферу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що дві 19-річні австралійки Голлі Мортон-Боулз та Б’янка Джонс загинули під час подорожі до Лаосу після того, як вжили алкоголь. Як згодом з’ясувалося він містив смертельну дозу метанолу. Їхні родини тепер звертаються до туристів у всьому світі із закликом бути обережними, або взагалі краще викреслити Лаос зі списку країн для відпочинку.