Батьки закликають викреслити цю країну зі списку для подорожей після смерті їхніх дочок

Дві 19-річні австралійки Голлі Мортон-Боулз та Б’янка Джонс загинули під час подорожі до Лаосу після того, як вжили алкоголь. Як згодом з’ясувалося він містив смертельну дозу метанолу. Їхні родини тепер звертаються до туристів у всьому світі із закликом бути обережними, або взагалі краще викреслити Лаос зі списку країн для відпочинку.

Голлі Мортон-Боулз та Б’янка Джонс загинули під час подорожі в Лаосі

Голлі та Б’янка відпочивали в популярному серед мандрівників місті Ванг В’єнг і зупинилися в хостелі Nana Backpackers. За словами слідчих, вони вжили напій, який видавався звичайним алкоголем, однак був змішаний із метанолом.

Метанол — це отруйний спирт, що використовується у виробництві палива, розчинників і антифризу. Навіть у невеликих дозах він може викликати тяжке отруєння, сліпоту або смерть. За даними урядової ініціативи Travel Aware, перші симптоми отруєння метанолом проявляються через нудоту, запаморочення та втрату координації, що часто схоже на звичайне сп’яніння, тому люди не усвідомлюють небезпеки.

Після вживання напою дівчат госпіталізували у важкому стані та підключили до апаратів штучної вентиляції легень, але врятувати їх не вдалося. Протягом наступних днів у тому ж хостелі померли ще четверо туристів з Британії, Данії та США.

Голлі Мортон-Боулз та Б’янка Джонс загинули під час подорожі в Лаосі

Батьки загиблих дівчат виступили з різкою критикою влади Лаосу. Вони заявили, що уряд країни "корумпований і безпорадний", а розслідування смерті їхніх дочок фактично зупинене. Як наслідок, батьки загиблих дівчат закликають уникати подорожі в Лаос.

"Ми сподіваємося, що австралійці викреслять цю країну зі свого списку бажань, ваше життя там нічого не варте, і ми бачили це на власні очі, як і інші сім'ї, які постраждали від цієї трагедії", — сказали батьки Голлі Шон Боулз і Саманта Мортон.

Батьки Б’янки Джонс також висловили розчарування через ситуацію в Лаосі.

"Жодна особа чи організація досі не була притягнута до відповідальності. Смерті наших доньок можуть бути просто забуті", — вказують вони.

Прем’єр-міністр австралійського штату Вікторія Джасінта Аллан заявила, що поділяє біль родин і вважає ситуацію "глибоко несправедливою". За її словами, після офіційного розслідування в Лаосі "жодних реальних змін не відбулося".

Поліція Лаосу повідомила про затримання кількох осіб у зв’язку зі смертями туристів, однак подробиць справи не розкриває. Тим часом мандрівників закликають бути вкрай обережними з місцевим алкоголем у країнах Південно-Східної Азії, де контроль за його виробництвом часто є мінімальним.

