Этот город назвали лучшим для Нового года-2026 — и он не Париж и не Вена
НОВОСТИ

Этот город назвали лучшим для Нового года-2026 — и он не Париж и не Вена

Праздник с двумя отсчетами, виноградом на удачу и танцами до утра – именно поэтому Мадрид стал первым в рейтинге Time Out.

13 декабря 2025, 22:47
Автор:
avatar

Проніна Анна

Европейский рейтинг лучших городов для встречи Нового года 2026 года возглавил не Париж, не Вена и даже не Прага. По версии издания Time Out , победителем стал Мадрид. Именно испанская столица поразила экспертов сочетанием давних традиций, открытости местных жителей и продолжающихся до утра масштабных вечеринок.

Этот город назвали лучшим для Нового года-2026 — и он не Париж и не Вена

Несподіваний лідер: експертка визначила столицю, де найкраще зустрічати Новий рік у Європі

Путешественница Дэйна Камиллери Кларк, встречавшая Новый год в 10 городах Европы, выбрала Мадрид как лучшее место для празднования. По ее словам, город дарит "полное чувство единства, свободы и эмоциональной разрядки, которой так не хватает после тяжелого года".

Одна из особенностей празднования – двойной обратный отсчет . Сначала – традиционная церемония на площади Пуэрта-дель-Соль, а затем – повторный отсчет в 1:00 ночи, когда Новый год приходит на Канарские острова. Это позволяет праздновать... дважды.

Еще одна фишка Мадрида – традиция 12 виноградин . За каждый ушиб часов испанцы съедают по виноградине, загадывая желания на каждый месяц следующего года. Праздничная ночь превращается в массовую вечеринку, где открыты двери сотен баров, клубов и ресторанов.

В рейтинге Time Out второе место занял Берлин за свои громкие фестивали электронной музыки. Третье – Милан, который предлагает элегантное и стильное празднование.

Но именно Мадрид, по словам эксперта, объединяет все: традиции, вечеринки, гостеприимство и душевную атмосферу.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что две 19-летние австралийки Голли Мортон-Боулз и Бьянка Джонс погибли во время путешествия в Лаос после того, как употребили алкоголь. Как впоследствии выяснилось, он содержал смертельную дозу метанола. Их семьи теперь обращаются к туристам во всем мире с призывом быть осторожными или вообще лучше вычеркнуть Лаос из списка стран для отдыха.



