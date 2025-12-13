Этот город назвали лучшим для Нового года-2026 — и он не Париж и не Вена

Европейский рейтинг лучших городов для встречи Нового года 2026 года возглавил не Париж, не Вена и даже не Прага. По версии издания Time Out , победителем стал Мадрид. Именно испанская столица поразила экспертов сочетанием давних традиций, открытости местных жителей и продолжающихся до утра масштабных вечеринок.

Несподіваний лідер: експертка визначила столицю, де найкраще зустрічати Новий рік у Європі

Путешественница Дэйна Камиллери Кларк, встречавшая Новый год в 10 городах Европы, выбрала Мадрид как лучшее место для празднования. По ее словам, город дарит "полное чувство единства, свободы и эмоциональной разрядки, которой так не хватает после тяжелого года".

Одна из особенностей празднования – двойной обратный отсчет . Сначала – традиционная церемония на площади Пуэрта-дель-Соль, а затем – повторный отсчет в 1:00 ночи, когда Новый год приходит на Канарские острова. Это позволяет праздновать... дважды.

Еще одна фишка Мадрида – традиция 12 виноградин . За каждый ушиб часов испанцы съедают по виноградине, загадывая желания на каждый месяц следующего года. Праздничная ночь превращается в массовую вечеринку, где открыты двери сотен баров, клубов и ресторанов.

В рейтинге Time Out второе место занял Берлин за свои громкие фестивали электронной музыки. Третье – Милан, который предлагает элегантное и стильное празднование.

Но именно Мадрид, по словам эксперта, объединяет все: традиции, вечеринки, гостеприимство и душевную атмосферу.

