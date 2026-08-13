Як виглядала перша "Міс світу": коронація в бікіні та скандал з Папою Римським (ФОТО)

У 1951 році в Лондоні відбулася подія, яка поклала початок одному з найвідоміших конкурсів краси у світі — "Міс світу". Першою володаркою титулу стала 22-річна шведка Керстін Маргарета "Кікі" Гоканссон. Саме її ім’я назавжди увійшло в історію, адже вона стала єдиною переможницею конкурсу, яку коронували у бікіні.

Кікі Гоканссон. Фото: rodriguezmatute

Перший конкурс краси спочатку не планувався як щорічний. Його організатор, британський шоумен Ерік Морлі, задумав захід як рекламну кампанію в межах Festival of Britain. Подія мала популяризувати нові моделі купальників, танцювальний клуб та масштабну британську виставку. Однак несподіваний інтерес публіки та медіа перетворив одноразове шоу на міжнародний конкурс, який згодом став престижною світовою подією.

Перший конкурс "Міс Світу" 1951 року. Фото: Festival of Britain

У дебютному змаганні взяли участь 26 моделей, більшість із яких представляли Велику Британію, однак були жінки з США та Швеції. Перемогу у першому конкурсі краси "Міс світу" здобула представниця Швеції Кікі Гоканссон. Разом із короною вона отримала грошову винагороду в розмірі тисячі фунтів стерлінгів, коштовне намисто та широку популярність у міжнародній пресі.

Перша Міс світу Кікі Гоканссон. Фото: Kurir

Зауважимо, що церемонія нагородження стала причиною міжнародного скандалу. Гоканссон з'явилася на сцені у бікіні, що викликало хвилю критики з боку консервативних кіл і релігійних діячів. Зокрема, Папа Римський засудив конкурс як аморальний. Після цього організатори більше ніколи не проводили коронацію переможниць у такому вбранні.

Керстін "Кікі" Гоканссон. Фото: missworld

Після перемоги Кікі Гоканссон продовжила модельну кар'єру, а згодом працювала дизайнеркою одягу. У 1952 році вона вийшла заміж за норвезького інженера, однак цей шлюб завершився розлученням. Другим чоловіком Гоканссон став американський скульптор Даллас Дж. Андерсон. Подружжя прожило разом майже пів століття, виховало трьох дітей і мешкало у США.

Керстін Гоканссон померла 4 листопада 2024 року у віці 95 років. Попри десятки наступних переможниць, саме вона назавжди залишиться особливою сторінкою в історії конкурсу "Міс світу" — жінкою, яка відкрила нову епоху міжнародних конкурсів краси.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядала перша переможниця конкурсу краси "Міс Українська Канада".

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