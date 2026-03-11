Першій "Міс Українська Канада" 86 років: як виглядала тоді та зараз (ФОТО)

11 березня свій 86-й день народження відзначає Оксана Гриценко-Розумна, яка стала першою в історії переможниця конкурсу краси "Міс Українська Канада". За це канадські медіа назвали Оксану Гриценко "королевою української молоді".

Перша "Міс Українська Канада" Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

У липні 1955 року в місті Садбері канадської провінції Онтаріо 17-річна дівчина українського походження Оксана Гриценко вперше здобула титул "Міс Українська Канада". Її перемога стала знаковою подією для української діаспори. Мати Оксани походила з села Конюхів біля Стрия на Львівщині, а батько з Перемишля. Саме ці родинні корені сформували її тісний зв’язок з українською культурою.

Перша "Міс Українська Канада" Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Оксана Гриценко-Розумна у 1955 році. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Перша "Міс Українська Канада". Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Після перемоги в конкурсі краси життя Оксани Гриценко розвивалося далеко за межами модельної сцени. Вона здобула університетську освіту та працювала психологом. Згодом вийшла заміж за відомого славіста, професора Ярослава Розумного, з яким виховала чотирьох дітей.

Важливою частиною її життя стала громадська діяльність і популяризація української історії у світі. Оксана Гриценко-Розумна була редакторкою та сценаристкою документального фільму "Окрадена земля", присвяченого Голодомору 1932-1933 років в Україні. Стрічка отримала 12 міжнародних нагород на різних кінофестивалях у категорії найкращого документального та історичного фільму.

Оксана Гриценко-Розумна. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Оксана Гриценко-Розумна в наш час. Фото: Ukrainian People Magazine/Norbert. K Iwan

Тривалий час вона також працювала інформаційним координатором у центральному офісі Конгресу українців Канади у Вінніпезі.

