Как выглядела первая "Мисс мира": коронация в бикини и скандал с Папой Римским (ФОТО)

В 1951 году в Лондоне произошло событие, которое положило начало одному из самых известных конкурсов красоты в мире – "Мисс мира". Первой обладательницей титула стала 22-летняя шведка Керстин Маргарета "Кики" Хоканссон. Именно ее имя навсегда вошло в историю, ведь она стала единственной победительницей конкурса, коронованной в бикини.

Кики Хоканссон. Фото: rodriguezmatute

Первый конкурс красоты поначалу не планировался как ежегодный. Его организатор, британский шоумен Эрик Морли, задумал мероприятие как рекламную кампанию в рамках Festival of Britain. Событие должно было популяризировать новые модели купальников, танцевальный клуб и масштабную британскую выставку. Однако неожиданный интерес публики и медиа превратил одноразовое шоу в международный конкурс, впоследствии ставший престижным мировым событием.

Первый конкурс "Мисс Мира" 1951 года. Фото: Festival of Britain

В дебютном соревновании приняли участие 26 моделей, большинство из которых представляли Великобританию, однако были женщины из США и Швеции. Победу в первом конкурсе красоты "Мисс мира" одержала представительница Швеции Кики Хоканссон. Вместе с короной она получила денежное вознаграждение в размере тысячи фунтов стерлингов, драгоценные бусы и широкую популярность в международной прессе.

Первая Мисс мира Кики Хоканссон. Фото: Kurir

Отметим, что церемония награждения послужила причиной международного скандала. Хоканссон появилась на сцене в бикини, что вызвало волну критики со стороны консервативных кругов и религиозных деятелей. В частности, Папа Римский осудил конкурс как безнравственный. После этого организаторы больше никогда не проводили коронацию победительниц в таком наряде.

Керстин "Кики" Хоканссон. Фото: missworld

После победы Кики Хоканссон продолжила модельную карьеру, а затем работала дизайнером одежды. В 1952 году она вышла замуж за норвежского инженера, однако этот брак завершился разводом. Вторым мужем Хоканссон стал американский скульптор Даллас Дж. Андерсон. Супруги прожили вместе почти полвека, воспитали троих детей и проживали в США.

Керстин Хоканссон скончалась 4 ноября 2024 года в возрасте 95 лет. Несмотря на десятки последующих победительниц, именно она навсегда останется особой страницей в истории конкурса "Мисс мира" — женщиной, открывшей новую эпоху международных конкурсов красоты.

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