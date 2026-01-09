Волосся сиплеться взимку жменями: чому в січні проблема накриває навіть здорових людей

У січні багато людей помічають тривожну картину: після миття, розчісування чи навіть звичайного дотику до волосся в руках залишаються цілі пасма. Випадіння різко посилюється навіть у тих, хто раніше не мав жодних проблем із волоссям.

Січень, холод і шапки — три причини, через які волосся масово випадає взимку

Фахівці пояснюють: взимку організм працює в режимі виживання. Холод, короткий світловий день, дефіцит вітаміну D і постійні перепади температури буквально виснажують волосяні фолікули. Кровообіг у шкірі голови сповільнюється, а живлення коренів погіршується.

Окремий фактор — шапки. Через них шкіра голови перегрівається, пітніє, пори забиваються, а волосся стає ламким і слабким. Додаються й сухе повітря в приміщеннях, стреси, недосипання та сезонні застуди.

Трихологи наголошують: у більшості випадків зимове випадіння є тимчасовим, але ігнорувати його не варто. Якщо процес триває довше 6–8 тижнів, волосся стає тоншим, а проділ — ширшим, це сигнал, що організм потребує підтримки.

Фахівці радять звернути увагу на харчування, зволоження шкіри голови, м’які засоби догляду та зменшення механічного навантаження на волосся. Важливо також не носити тісні головні убори й не виходити на мороз із вологим волоссям.

Саме взимку правильний догляд може стати вирішальним фактором між тимчасовою проблемою та тривалим випадінням.

