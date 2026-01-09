Перукарі мовчать, але жінки вже масово ріжуть волосся: ця стрижка миттєво молодить і пасує всім

Початок нового року традиційно стає моментом, коли хочеться змін — не лише в житті, а й у зовнішності. Для когось це новий колір нігтів або експеримент з макіяжем, але дедалі більше жінок наважуються на кардинальні зміни зачіски. У сезоні зима–весна 2026 стилісти одностайні: каре-шторка впевнено виходить у лідери серед жіночих стрижок і витісняє навіть класичний боб.

Каре-шторка стало головним б’юті-хітом зими 2026 — чому його обирають після Нового року

Ця форма вже кілька тижнів поспіль з’являється в трендах салонів краси, соцмережах і рекомендаціях топ-перукарів. Причина популярності проста: каре-шторка універсальне, практичне та візуально “працює” майже для кожної жінки.

У чому секрет популярності каре-шторки

Каре-шторка — це еволюція класичного каре з характерним чубчиком-шторкою. Пасма біля обличчя м’яко розділяються на дві частини, ніби завіса, і делікатно обрамляють риси. Саме цей ефект робить стрижку настільки виграшною.

Стилісти зазначають: форма здатна згладжувати гострі риси, пом’якшувати лінію щелепи та візуально витягувати обличчя. Водночас вона не “з’їдає” об’єм і не обтяжує образ, як це іноді трапляється з рівним каре.

Кому підходить ця стрижка

Одна з головних причин буму — каре-шторка підходить практично всім:

власницям прямого волосся;

жінкам із хвилястими та кучерявими локонами;

тонкому волоссю, якому бракує об’єму;

різним формам обличчя — від овальної до квадратної.

За бажанням майстер може залишити довжину рівною або додати легку драбинку. Вона злегка підіймає волосся на маківці, створюючи природний об’єм без ефекту важкого каскаду. Для тонкого волосся це особливо важливо — зачіска виглядає густішою вже без складного укладання.

Чубчик — ключовий елемент

Головне правило каре-шторки — плавний перехід чубчика в основну довжину. Різких ліній тут бути не повинно. В іншому — повна свобода:

довгий чубчик, який можна зачесати назад або зібрати разом з основною масою волосся;

варіант, що починається нижче середини лоба і переходить у подовжені “шторки” з боків.

Саме можливість адаптації робить цю стрижку індивідуальною — її легко “підлаштувати” під конкретні риси обличчя разом із майстром.

Як укладати каре-шторку

Ще одна причина популярності — максимальна свобода в укладанні. Каре-шторка виглядає стильно практично без зусиль:

класичне укладання на браш із об’ємом біля коренів;

легкі локони плойкою великого діаметра для трендового бохо-ефекту;

природні кучері за кучерявим методом;

ідеально гладке волосся для мінімалістичного образу.

Завдяки коротшим пасмам біля обличчя локони завиваються чіткіше, а зачіска виглядає охайно навіть без агресивної фіксації.

Чому саме зараз

Після Нового року попит на оновлення образу зростає, і каре-шторка стало золотою серединою між радикальними змінами та комфортом. Це не просто модна стрижка, а практичне рішення для тих, хто хоче виглядати свіжо, молодше й доглянуто без щоденних складних маніпуляцій з волоссям.

