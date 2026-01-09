Волосы сыплются зимой горстями: почему в январе проблема накрывает даже здоровых людей

В январе многие замечают тревожную картину: после мытья, расчесывания или даже обычного прикосновения к волосам в руках остаются целые пряди. Выпадение резко усиливается даже у тех, кто раньше не имел никаких проблем с волосами.

Январь, холод и шапки — три причины, по которым волосы массово выпадают зимой

Специалисты объясняют: зимой организм работает в режиме выживания. Холод, короткий световой день, дефицит витамина D и постоянные перепады температуры буквально истощают волосяные фолликулы. Кровообращение в коже головы замедляется, а питание корней ухудшается.

Отдельный фактор – шапки. Из-за них кожа головы перегревается, потеет, поры забиваются, а волосы становятся ломкими и слабыми. Добавляется и сухой воздух в помещениях, стрессы, недосыпание и сезонные простуды.

Трихологи подчеркивают: в большинстве случаев зимнее выпадение временное, но игнорировать его не стоит. Если процесс длится дольше 6–8 недель, волосы становятся тоньше, а пробор — шире, это сигнал, что организм нуждается в поддержке.

Специалисты советуют обратить внимание на питание, увлажнение кожи головы, мягкие средства ухода и уменьшение механической нагрузки на волосы. Важно также не носить тесные головные уборы и не выходить на мороз с влажными волосами.

Именно зимой правильный уход может стать решающим фактором между временной проблемой и выпадением.

Читайте также в "Комментариях", какая стрижка подходит всем. Эта форма уже несколько недель подряд появляется в трендах салонов красоты, соцсетях и рекомендациях топ-парикмахеров. Карешторка — это эволюция классического каре с характерной челкой-шторкой. Пряди у лица мягко разделяются на две части, как занавес, и деликатно обрамляют черты. Именно этот эффект делает стрижку столь выигрышной. Стилисты отмечают: форма способна сглаживать острые черты, смягчать линию челюсти и визуально вытягивать лицо. В то же время она не "съедает" объем и не тяготит образ, как это иногда случается с ровным каре.