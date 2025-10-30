logo_ukra

BTC/USD

107432

ETH/USD

3765.44

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля стиль і краса Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Восьмикласниця Владислава Комісарук із Києва здобула перемогу на конкурсі Princess Teen World 2025.

30 жовтня 2025, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Восьмикласниця з Києва Владислава Комісарук здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025, який відбувся у Туреччині. Юна українка отримала одразу дві найвищі нагороди: титул "Best of the Best" і головну корону "Princess Teen World", ставши однією з найяскравіших учасниць престижного змагання.

Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Українська школярка Владислава Комісарук. Фото: Печерська РДА

Владислава Комісарук навчається у 8-А класі Ліцею №84 Печерського району Києва. Як повідомили у Печерській районній державній адміністрації, ця перемога стала свідченням краси, таланту, впевненості та натхнення юної українки.

"Ця перемога є яскравим свідченням її краси, таланту, впевненості та натхнення. Бажаємо їй подальших успіхів, здійснення всіх мрій і нових звершень!" — йдеться у дописі Печерської РДА.

Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО) - фото 2

Українська школярка Владислава Комісарук перемогла на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025. Фото: Печерська РДА

Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО) - фото 2

Українка Владислава Комісарук перемогла на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025. Фото: Печерська РДА

Колектив Ліцею №84 також привітав Владиславу з перемогою, назвавши її прикладом для однолітків.

"Пишаємось нашою талановитою, яскравою та впевненою ученицею! Бажаємо нових успіхів, творчого натхнення й подальших перемог", — йдеться в заяві Ліцею.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка Єлизавета Адамська посіла 3 місце у конкурсі краси Miss Eco International, який проходив у Єгипті цього року.

Також "Коментарі" писали про скандал навколо конкурсу "Міс Росія-2025". У мережу злили фото переможниці до пластики.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19qEr9cvji/
Теги:

Новини

Всі новини