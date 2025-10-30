Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Восьмикласниця з Києва Владислава Комісарук здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025, який відбувся у Туреччині. Юна українка отримала одразу дві найвищі нагороди: титул "Best of the Best" і головну корону "Princess Teen World", ставши однією з найяскравіших учасниць престижного змагання.

Українська школярка Владислава Комісарук. Фото: Печерська РДА

Владислава Комісарук навчається у 8-А класі Ліцею №84 Печерського району Києва. Як повідомили у Печерській районній державній адміністрації, ця перемога стала свідченням краси, таланту, впевненості та натхнення юної українки.

"Ця перемога є яскравим свідченням її краси, таланту, впевненості та натхнення. Бажаємо їй подальших успіхів, здійснення всіх мрій і нових звершень!" — йдеться у дописі Печерської РДА.

Колектив Ліцею №84 також привітав Владиславу з перемогою, назвавши її прикладом для однолітків.

"Пишаємось нашою талановитою, яскравою та впевненою ученицею! Бажаємо нових успіхів, творчого натхнення й подальших перемог", — йдеться в заяві Ліцею.

