Українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Slava Kot
Восьмикласниця з Києва Владислава Комісарук здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025, який відбувся у Туреччині. Юна українка отримала одразу дві найвищі нагороди: титул "Best of the Best" і головну корону "Princess Teen World", ставши однією з найяскравіших учасниць престижного змагання.
Українська школярка Владислава Комісарук. Фото: Печерська РДА
Владислава Комісарук навчається у 8-А класі Ліцею №84 Печерського району Києва. Як повідомили у Печерській районній державній адміністрації, ця перемога стала свідченням краси, таланту, впевненості та натхнення юної українки.
Українська школярка Владислава Комісарук перемогла на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025. Фото: Печерська РДА
Українка Владислава Комісарук перемогла на міжнародному конкурсі краси Princess Teen World 2025. Фото: Печерська РДА
Колектив Ліцею №84 також привітав Владиславу з перемогою, назвавши її прикладом для однолітків.
