Скандал навколо "Міс Росія-2025": у мережу злили фото переможниці до пластики

Фінал конкурсу краси "Міс Росія-2025" завершився не лише урочистостями, а й гучним скандалом. Переможниця 22-річна студентка медичного університету Анастасія Венза з Підмосков’я була розкритикована, після того, як у соцмережах з’явилися її архівні фото до пластичних операцій.

"Міс Росія-2025" Анастасія Венза. Фото з відкритих джерел

4 жовтня у Москві відбувся фінал національного конкурсу краси "Міс Росія-2025". За титул змагалися 50 учасниць з різних регіонів Росії. Вони демонстрували вечірні сукні, купальники, а також проходили інтелектуальні випробування.

Перемогу у конкурсі краси здобула Анастасія Венза, яка отримала корону вартістю понад мільйон доларів, виготовлену з білого золота та прикрашену діамантами, перлинами й коштовним камінням. Крім того, Венза здобула грошову премію в один мільйон рублів і право представляти Росію на конкурсі "Міс Всесвіт-2025" у Мексиці.

Невдовзі після оголошення результатів користувачі у соцмережах знайшли старі знімки переможниці конкурсу краси. Як пишуть росіяни, на фото 2018 року Венза має дещо іншу зовнішність, зокрема темне волосся, скромний образ і природні риси обличчя.

Анастасія Венза раніше

Анастасія Венза раніше

У РФ порівняння з сучасними фотографіями, де дівчина виглядає як типовий "інстаграм-б’юті-ідеал", викликало хвилю коментарів. Зокрема росіяни вказують, що дівчина використовує фільтри, філери, макіяж та пройшла пластичну операцію. За їх словами, "красиві без "тюнінгу" вже нікому не цікаві".

Анастасія Венза зараз

Організатори конкурсу краси "Міс Росія-2025" ситуацію не коментували.

