logo_ukra

BTC/USD

124861

ETH/USD

4630.83

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля стиль і краса Скандал навколо "Міс Росія-2025": у мережу злили фото переможниці до пластики
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо "Міс Росія-2025": у мережу злили фото переможниці до пластики

Переможниця конкурсу краси "Міс Росія-2025" Анастасія Венза опинилася в центрі скандалу після появи її фото до пластичних операцій.

6 жовтня 2025, 17:00 comments1804
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Фінал конкурсу краси "Міс Росія-2025" завершився не лише урочистостями, а й гучним скандалом. Переможниця 22-річна студентка медичного університету Анастасія Венза з Підмосков’я була розкритикована, після того, як у соцмережах з’явилися її архівні фото до пластичних операцій.

Скандал навколо "Міс Росія-2025": у мережу злили фото переможниці до пластики

"Міс Росія-2025" Анастасія Венза. Фото з відкритих джерел

4 жовтня у Москві відбувся фінал національного конкурсу краси "Міс Росія-2025". За титул змагалися 50 учасниць з різних регіонів Росії. Вони демонстрували вечірні сукні, купальники, а також проходили інтелектуальні випробування. 

Перемогу у конкурсі краси здобула Анастасія Венза, яка отримала корону вартістю понад мільйон доларів, виготовлену з білого золота та прикрашену діамантами, перлинами й коштовним камінням. Крім того, Венза здобула грошову премію в один мільйон рублів і право представляти Росію на конкурсі "Міс Всесвіт-2025" у Мексиці.

Невдовзі після оголошення результатів користувачі у соцмережах знайшли старі знімки переможниці конкурсу краси. Як пишуть росіяни, на фото 2018 року Венза має дещо іншу зовнішність, зокрема темне волосся, скромний образ і природні риси обличчя.

Скандал навколо ”Міс Росія-2025”: у мережу злили фото переможниці до пластики - фото 2

Анастасія Венза раніше

Скандал навколо ”Міс Росія-2025”: у мережу злили фото переможниці до пластики - фото 2

Анастасія Венза раніше

У РФ порівняння з сучасними фотографіями, де дівчина виглядає як типовий "інстаграм-б’юті-ідеал", викликало хвилю коментарів. Зокрема росіяни вказують, що дівчина використовує фільтри, філери, макіяж та пройшла пластичну операцію. За їх словами, "красиві без "тюнінгу" вже нікому не цікаві".

Скандал навколо ”Міс Росія-2025”: у мережу злили фото переможниці до пластики - фото 2

Анастасія Венза зараз

Організатори конкурсу краси "Міс Росія-2025" ситуацію не коментували.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що росіянку присоромили після перемоги на конкурсі "Місіс Європа-2025".

Також "Коментарі" писали, що у США висміяли переможницю конкурсу краси "Міс Америка-2026".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини