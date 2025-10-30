Украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Восьмиклассница из Киева Владислава Комисарук одержала победу на состоявшемся в Турции международном конкурсе красоты Princess Teen World 2025. Юная украинка получила сразу две высокие награды: титул "Best of the Best" и главную корону "Princess Teen World", став одной из самых ярких участниц престижного состязания.

Украинская школьница Владислава Комисарук. Фото: Печерская РГА

Владислава Комисарук учится в 8 классе Лицея №84 Печерского района Киева. Как сообщили в Печерской районной государственной администрации, эта победа стала свидетельством красоты, таланта, уверенности и вдохновения юной украинки.

"Эта победа является ярким свидетельством ее красоты, таланта, уверенности и вдохновения. Желаем ей дальнейших успехов, осуществления всех мечтаний и новых свершений!" — говорится в сообщении Печерской РГА.

Фото: Печерская РГА

Фото: Печерская РГА

Коллектив Лицея №84 также поздравил Владиславу с победой, назвав ее примером для сверстников.

"Гордимся нашей талантливой, яркой и уверенной ученицей! Желаем новых успехов, творческого вдохновения и дальнейших побед", — говорится в заявлении Лицея.

