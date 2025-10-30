logo

Украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 (ФОТО)
НОВОСТИ

Украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Восьмиклассница Владислава Комиссарук из Киева одержала победу на конкурсе Princess Teen World 2025.

30 октября 2025, 12:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Восьмиклассница из Киева Владислава Комисарук одержала победу на состоявшемся в Турции международном конкурсе красоты Princess Teen World 2025. Юная украинка получила сразу две высокие награды: титул "Best of the Best" и главную корону "Princess Teen World", став одной из самых ярких участниц престижного состязания.

Украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 (ФОТО)

Украинская школьница Владислава Комисарук. Фото: Печерская РГА

Владислава Комисарук учится в 8 классе Лицея №84 Печерского района Киева. Как сообщили в Печерской районной государственной администрации, эта победа стала свидетельством красоты, таланта, уверенности и вдохновения юной украинки.

"Эта победа является ярким свидетельством ее красоты, таланта, уверенности и вдохновения. Желаем ей дальнейших успехов, осуществления всех мечтаний и новых свершений!" — говорится в сообщении Печерской РГА.

Украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 (ФОТО) - фото 2

Украинская школьница Владислава Комисарук победила на международном конкурсе красоты Princess Teen World 2025. Фото: Печерская РГА

Украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 (ФОТО) - фото 2

Украинка Владислава Комисарук победила на международном конкурсе красоты Princess Teen World 2025. Фото: Печерская РГА

Коллектив Лицея №84 также поздравил Владиславу с победой, назвав ее примером для сверстников.

"Гордимся нашей талантливой, яркой и уверенной ученицей! Желаем новых успехов, творческого вдохновения и дальнейших побед", — говорится в заявлении Лицея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка Елизавета Адамская заняла 3-е место в конкурсе красоты Miss Eco International, который проходил в Египте в этом году.

Также "Комментарии" писали о скандале вокруг конкурса "Мисс Россия-2025". В сеть слили фото победительницы в пластику.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/19qEr9cvji/
