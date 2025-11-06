Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО)

Впервые в истории участия Украины в международном конкурсе красоты Miss Earth ("Мисс Земля"), представительница Украины получила титул Вице Мисс Земля 2025 (Miss Earth Runner-Up). Торжественная церемония финала прошла 5 ноября на Филиппинах.

Мария Желяскова. Фото: instagram/mariamillion

Одесситка Мария Желяскова вошла в топ-8 финалисток конкурса красоты "Мисс Земля", завоевала титул Miss Earth Runner-Up 2025 и заняла одно из самых высоких мест среди участниц из 78 стран мира. Этот успех стал беспрецедентным в истории участия Украины, ведь конкурс красоты "Мисс Земля" является одним из четырех самых престижных международных конкурсов красоты, наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл".

"Я безгранично счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну. Это был путь мечты, который начался с победы на конкурсе Мисс Одесса, потом — национальная корона Мисс Украина-Земля, и теперь третья победа, такая особая и важная. Могу с гордостью поднять флаг Украины перед всем миром", — отреагировала Мария Желяскова.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля" в 2025 году стала представительница Чехии Наталья Пушкинова, получившая корону из рук прошлогодней обладательницы титула Джессики Лейн из Австралии. В течение года Пушкинова будет выполнять роль посла по окружающей среде, продвигая экологическое сознание и защиту планеты.

Мария Желяскова Вице Мисс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Вместе с Украиной в почетный список Miss Earth Runner-Up вошли конкурсантки из Бразилии, Чили и Филиппин, которые также вошли в 8 лучших. Кроме того, титул Мисс Земля (Воздух) получила представительница Исландии, Мисс Земля (Вода) – представительница Вьетнама, а Мисс Земля (Огонь) – представительница Таиланда.

"Мисс Земля" — это не только соревнование красоты, но и глобальное движение, популяризирующее экологическую ответственность, сохранение природы и климатическую осведомленность. Участницы конкурса традиционно принимают участие в проектах по защите окружающей среды, устойчивому развитию и сохранению ресурсов планеты.

