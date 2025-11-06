logo

BTC/USD

102115

ETH/USD

3325.9

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО)

Украинка Мария Желяскова стала Вице Мисс Земля 2025 года на международном конкурсе.

6 ноября 2025, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Впервые в истории участия Украины в международном конкурсе красоты Miss Earth ("Мисс Земля"), представительница Украины получила титул Вице Мисс Земля 2025 (Miss Earth Runner-Up). Торжественная церемония финала прошла 5 ноября на Филиппинах.

Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО)

Мария Желяскова. Фото: instagram/mariamillion

Одесситка Мария Желяскова вошла в топ-8 финалисток конкурса красоты "Мисс Земля", завоевала титул Miss Earth Runner-Up 2025 и заняла одно из самых высоких мест среди участниц из 78 стран мира. Этот успех стал беспрецедентным в истории участия Украины, ведь конкурс красоты "Мисс Земля" является одним из четырех самых престижных международных конкурсов красоты, наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл".

"Я безгранично счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну. Это был путь мечты, который начался с победы на конкурсе Мисс Одесса, потом — национальная корона Мисс Украина-Земля, и теперь третья победа, такая особая и важная. Могу с гордостью поднять флаг Украины перед всем миром", — отреагировала Мария Желяскова.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля" в 2025 году стала представительница Чехии Наталья Пушкинова, получившая корону из рук прошлогодней обладательницы титула Джессики Лейн из Австралии. В течение года Пушкинова будет выполнять роль посла по окружающей среде, продвигая экологическое сознание и защиту планеты.

Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО) - фото 2

Мария Желяскова Вице Мисс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Вместе с Украиной в почетный список Miss Earth Runner-Up вошли конкурсантки из Бразилии, Чили и Филиппин, которые также вошли в 8 лучших. Кроме того, титул Мисс Земля (Воздух) получила представительница Исландии, Мисс Земля (Вода) – представительница Вьетнама, а Мисс Земля (Огонь) – представительница Таиланда.

Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО) - фото 2

Мария Желяскова Вице Мисс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Украинка завоевала титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты (ФОТО) - фото 2

Мария Желяскова Вице Мисс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

"Мисс Земля" — это не только соревнование красоты, но и глобальное движение, популяризирующее экологическую ответственность, сохранение природы и климатическую осведомленность. Участницы конкурса традиционно принимают участие в проектах по защите окружающей среды, устойчивому развитию и сохранению ресурсов планеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка победила на конкурсе красоты Princess Teen World 2025 года.

Также "Комментарии" писали о скандале на "Мисс Вселенная-2025". Участницы покинули конкурс красоты после оскорблений от организатора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости