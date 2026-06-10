Українка перемогла на конкурсі краси Miss Europe Continental Pageant 2026 (ФОТО)

Україна отримала ще одну перемогу на міжнародній арені. Представниця нашої країни Ксенія Лугиня стала переможницею престижного конкурсу краси Miss Europe Continental Pageant 2026, здобувши титул "Міс Європа 2026".

Ксенія Лугиня. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Про свій тріумф Ксенія Лугиня повідомила у соціальних мережах, де опублікувала фотографії з церемонії нагородження та фото в короні переможниці. За словами українки, ця перемога стала результатом багаторічної праці, наполегливості та віри у власні сили.

"Корона їде до України. Я змогла. Дівчинка без зв'язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною Міс Європа", — написала Лугиня.

Українка Ксенія Лугиня стала Міс Європа 2026. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Українка Ксенія Лугиня стала Міс Європа 2026. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Переможниця наголосила, що сучасні міжнародні конкурси краси давно вийшли за межі оцінки зовнішності. На її думку, журі звертає увагу на життєву історію учасниць, їхню громадянську позицію, цінності та соціальну діяльність. Ксенія також присвятила свою перемогу українським жінкам, які проходять через складні випробування, але продовжують рухатися вперед.

Як українка представила свою країну

Особливу увагу глядачів привернули образи, у яких Ксенія Лугиня виходила на сцену. Під час національної презентації вона обрала традиційний український стиль: вишиту сорочку, довгу спідницю з квітковими орнаментами, коралі та великий вінок. Завершував образ український прапор, який конкурсантка несла в руках.

Ксенія Лугиня. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Для фінальної церемонії оголошення результатів українка підготувала елегантну атласну сукню насиченого червоного кольору із золотими елементами декору. Саме в цьому вбранні вона отримала корону переможниці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка стала першою віцеміс на конкурсі краси Miss Eco International-2026.