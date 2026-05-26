Українка стала першою віцеміс на конкурсі краси Miss Eco International-2026 (ФОТО)

Українка Мішель Шотропа посіла друге місце та здобула титул першої віцеміс на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2026, фінал якого відбувся в Єгипті. Представниця Чернівців увійшла до числа головних фавориток конкурсу завдяки екологічному образу та соціальним ініціативам.

Мішель Шотропа стала першою віцеміс Miss Eco International-2026

Особливу увагу журі конкурсу краси привернула сукня Мішель Шотропи під назвою "Друге життя", створена вручну з понад 10 кілограмів переробленого паперу, газет і 22 тисяч намистин. Над образом команда філіппінського дизайнера працювала близько 300 годин. Костюм увійшов до п’ятірки найкращих у категорії "Найкращий екокостюм".

Українка на Miss Eco International-2026

Концепція сукні була присвячена проблемі переробки відходів. Автори наголосили, що в Україні щороку утворюються сотні тисяч тонн паперових відходів, однак значна частина з них так і не потрапляє на вторинну переробку.

Ще одним яскравим елементом виступу став національний костюм "Мрія не може бути зруйнована", натхненний легендарним літаком Ан-225 "Мрія", який був знищений під час боїв за Гостомель у 2022 році. Образ символізував стійкість України та віру у відновлення країни попри війну.

Мішель Шотропа у костюмі літака "Мрія" на Miss Eco International-2026

Крім модельної кар’єри, Мішель Шотропа займається бізнесом і благодійністю. Вона розвиває власну маркетингову та PR-агенцію, а також є співзасновницею фонду We Have Wings, який допомагає військовим, дітям, постраждалим від війни та займається евакуацією тварин із зон бойових дій.

Переможницею конкурсу краси Miss Eco International-2026 стала представниця Мексики Пальміра Руїс. До фінальної п’ятірки також увійшли учасниці з Австралії, Індонезії та Бразилії.

