Украинка победила на конкурсе красоты Miss Europe Continental Pageant 2026 (ФОТО)

Украина одержала еще одну победу на международной арене. Представительница нашей страны Ксения Лугиня стала победительницей престижного конкурса красоты Miss Europe Continental Pageant 2026, одержав титул "Мисс Европа 2026".

Ксения Лугиня. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

О своем триумфе Ксения Лугиня сообщила в социальных сетях, где опубликовала фотографии по церемонии награждения и фото в короне победительницы. По словам украинки, эта победа стала результатом многолетнего труда, настойчивости и веры в свои силы.

"Корона едет в Украину. Я смогла. Девочка без связей и привилегий, просто верившая в свои мечты, сегодня стоит на международной сцене с короной Мисс Европа", — написала Лугиня.

Украинка Ксения Лугиня стала Мисс Европа 2026. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Украинка Ксения Лугиня стала Мисс Европа 2026. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Победительница подчеркнула, что современные международные конкурсы красоты давно вышли за пределы оценки внешности. По ее мнению, жюри обращает внимание на жизненную историю участниц, их гражданскую позицию, ценности и социальную деятельность. Ксения также посвятила свою победу украинским женщинам, проходящим через сложные испытания, но продолжающим двигаться вперед.

Как украинка представила свою страну

Особое внимание зрителей привлекли образы, в которых Ксения Лугиня выходила на сцену. Во время национальной презентации она выбрала традиционный украинский стиль: вышитую рубашку, длинную юбку с цветочными орнаментами, кораллы и большой венок. Завершал образ украинский флаг, который конкурсантка несла в руках.

Ксения Лугиня. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Для финальной церемонии оглашения результатов украинка подготовила элегантное атласное платье насыщенного красного цвета с золотыми элементами декора. Именно в этой одежде она получила корону победительницы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка стала первой вицемиссой на конкурсе красоты Miss Eco International-2026.