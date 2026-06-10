logo_ukra

BTC/USD

61306

ETH/USD

1622.71

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля стиль і краса Українка перемогла на конкурсі краси "Міс Європа 2026" (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Українка перемогла на конкурсі краси "Міс Європа 2026" (ФОТО)

Представниця України Ксенія Лугиня здобула перемогу на конкурсі Miss Europe Continental Pageant 2026.

10 червня 2026, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна отримала ще одну перемогу на міжнародній арені. Представниця нашої країни Ксенія Лугиня стала переможницею престижного конкурсу краси Miss Europe Continental Pageant 2026, здобувши титул "Міс Європа 2026".

Українка перемогла на конкурсі краси "Міс Європа 2026" (ФОТО)

Ксенія Лугиня. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Про свій тріумф Ксенія Лугиня повідомила у соціальних мережах, де опублікувала фотографії з церемонії нагородження та фото в короні переможниці. За словами українки, ця перемога стала результатом багаторічної праці, наполегливості та віри у власні сили.

"Корона їде до України. Я змогла. Дівчинка без зв'язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною Міс Європа", — написала Лугиня.

Українка перемогла на конкурсі краси ”Міс Європа 2026” (ФОТО) - фото 2

Українка Ксенія Лугиня стала Міс Європа 2026. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Українка перемогла на конкурсі краси ”Міс Європа 2026” (ФОТО) - фото 2

Українка Ксенія Лугиня стала Міс Європа 2026. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Переможниця наголосила, що сучасні міжнародні конкурси краси давно вийшли за межі оцінки зовнішності. На її думку, журі звертає увагу на життєву історію учасниць, їхню громадянську позицію, цінності та соціальну діяльність. Ксенія також присвятила свою перемогу українським жінкам, які проходять через складні випробування, але продовжують рухатися вперед.

Як українка представила свою країну

Особливу увагу глядачів привернули образи, у яких Ксенія Лугиня виходила на сцену. Під час національної презентації вона обрала традиційний український стиль: вишиту сорочку, довгу спідницю з квітковими орнаментами, коралі та великий вінок. Завершував образ український прапор, який конкурсантка несла в руках.

Українка перемогла на конкурсі краси ”Міс Європа 2026” (ФОТО) - фото 2

Ксенія Лугиня. Фото: instagram / kseniya_luginya_lov

Для фінальної церемонії оголошення результатів українка підготувала елегантну атласну сукню насиченого червоного кольору із золотими елементами декору. Саме в цьому вбранні вона отримала корону переможниці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка стала першою віцеміс на конкурсі краси Miss Eco International-2026.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DZS5tCxjANh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Теги:

Новини

Всі новини