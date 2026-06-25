Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО)

Українка Мар’яна Садовник з Рівного стала переможницею міжнародного конкурсу краси Mrs. Globe у категорії Petite. Фінал престижного змагання відбувся у США, де вона виборола титул Mrs. Petite Globe 2026, представляючи Україну на світовій сцені.

Мар’яна Садовник на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Мар’яна Садовник у 2025 році здобула титул Mrs European Nations Petite на конкурсі в Афінах. Саме ця перемога відкрила їй можливість вийти на глобальний рівень і потрапити до фіналу одного з найвідоміших міжнародних конкурсів для заміжніх жінок Mrs. Globe.

Mrs. Globe традиційно виходить за межі класичних конкурсів краси. Протягом кількох днів учасниці з різних країн брали участь у фотосесіях, благодійних заходах, презентаціях національних костюмів та дефіле на сцені. Оцінювали не лише зовнішність, а й соціальні ініціативи, життєву позицію та здатність представляти свою країну.

Мар’яна Садовник перемогла на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Українка перемогла на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Мар’яна Садовник на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Перед фіналом Садовник отримала одну з відзнак конкурсу, що підкреслило її сильні позиції серед учасниць. У фінальному шоу журі віддало їй перемогу в категорії Petite.

"Момент, який колись здавався лише мрією… став моєю реальністю. Перемога на світовому конкурсі — це більше, ніж корона. Це шлях, віра і тисячі кроків, які привели мене сюди. Я це зробила", — написала Мар’яна після оголошення результатів.

Мар’яна Садовник відома у Рівному як підприємиця, громадська діячка та мама трьох дітей. На міжнародних конкурсах вона послідовно використовує свою участь як платформу для популяризації України та привернення уваги до подій у країні.

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