logo_ukra

BTC/USD

59520

ETH/USD

1571.17

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля стиль і краса Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО)

Мар’яна Садовник здобула титул Mrs. Petite Globe 2026 на міжнародному конкурсі краси Mrs. Globe.

25 червня 2026, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українка Мар’яна Садовник з Рівного стала переможницею міжнародного конкурсу краси Mrs. Globe у категорії Petite. Фінал престижного змагання відбувся у США, де вона виборола титул Mrs. Petite Globe 2026, представляючи Україну на світовій сцені.

Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО)

Мар’яна Садовник на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Мар’яна Садовник у 2025 році здобула титул Mrs European Nations Petite на конкурсі в Афінах. Саме ця перемога відкрила їй можливість вийти на глобальний рівень і потрапити до фіналу одного з найвідоміших міжнародних конкурсів для заміжніх жінок Mrs. Globe.

Mrs. Globe традиційно виходить за межі класичних конкурсів краси. Протягом кількох днів учасниці з різних країн брали участь у фотосесіях, благодійних заходах, презентаціях національних костюмів та дефіле на сцені. Оцінювали не лише зовнішність, а й соціальні ініціативи, життєву позицію та здатність представляти свою країну.

Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО) - фото 2

Мар’яна Садовник перемогла на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО) - фото 2

Українка перемогла на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe (ФОТО) - фото 2

Мар’яна Садовник на конкурсі краси Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Перед фіналом Садовник отримала одну з відзнак конкурсу, що підкреслило її сильні позиції серед учасниць. У фінальному шоу журі віддало їй перемогу в категорії Petite.

"Момент, який колись здавався лише мрією… став моєю реальністю. Перемога на світовому конкурсі — це більше, ніж корона. Це шлях, віра і тисячі кроків, які привели мене сюди. Я це зробила", — написала Мар’яна після оголошення результатів.

Мар’яна Садовник відома у Рівному як підприємиця, громадська діячка та мама трьох дітей. На міжнародних конкурсах вона послідовно використовує свою участь як платформу для популяризації України та привернення уваги до подій у країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка перемогла на конкурсі краси Miss Europe Continental Pageant 2026.

Також "Коментарі" писали, що трансгендерна модель з Пуерто-Рико може виграти конкурс краси "Міс Всесвіт".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DZ9iAA9DTBx/
Теги:

Новини

Всі новини