Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО)

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Slava Kot
Украинка Марьяна Садовник из Ровно стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Globe в категории Petite. Финал престижного состязания состоялся в США, где она завоевала титул Mrs. Petite Globe 2026, представляя Украину на мировой сцене.
Марьяна Садовник на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik
Марьяна Садовник в 2025 году получила титул Mrs European Nations Petite на конкурсе в Афинах. Именно эта победа открыла ей возможность выйти на глобальный уровень и попасть в финал одного из известнейших международных конкурсов для замужних женщин Mrs. Globe.
Mrs. Globe традиционно выходит за рамки классических конкурсов красоты. В течение нескольких дней участницы из разных стран принимали участие в фотосессиях, благотворительных мероприятиях, презентациях национальных костюмов и дефиле на сцене. Оценивали не только внешность, но и социальные инициативы, жизненную позицию и способность представлять свою страну.
Марьяна Садовник победила на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik
Украинка победила на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik
Марьяна Садовник на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik
Перед финалом Садовник получила одну из наград конкурса, что подчеркнуло ее сильные позиции среди участниц. В финальном шоу жюри отдало ей победу в категории Petite.
Марьяна Садовник известна в Ровно как предприниматель, общественный деятель и мама троих детей. На международных конкурсах она последовательно использует свое участие в качестве платформы для популяризации Украины и привлечения внимания к событиям в стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка победила на конкурсе красоты Miss Europe Continental Pageant 2026 года.
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