Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО)

Украинка Марьяна Садовник из Ровно стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Globe в категории Petite. Финал престижного состязания состоялся в США, где она завоевала титул Mrs. Petite Globe 2026, представляя Украину на мировой сцене.

Марьяна Садовник на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Марьяна Садовник в 2025 году получила титул Mrs European Nations Petite на конкурсе в Афинах. Именно эта победа открыла ей возможность выйти на глобальный уровень и попасть в финал одного из известнейших международных конкурсов для замужних женщин Mrs. Globe.

Mrs. Globe традиционно выходит за рамки классических конкурсов красоты. В течение нескольких дней участницы из разных стран принимали участие в фотосессиях, благотворительных мероприятиях, презентациях национальных костюмов и дефиле на сцене. Оценивали не только внешность, но и социальные инициативы, жизненную позицию и способность представлять свою страну.

Марьяна Садовник победила на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Украинка победила на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Марьяна Садовник на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Перед финалом Садовник получила одну из наград конкурса, что подчеркнуло ее сильные позиции среди участниц. В финальном шоу жюри отдало ей победу в категории Petite.

"Момент, который когда-то казался лишь мечтой… стал моей реальностью. Победа на мировом конкурсе – это больше, чем корона. Это путь, вера и тысячи шагов, которые привели меня сюда. Я это сделала", – написала Марьяна после оглашения результатов.

Марьяна Садовник известна в Ровно как предприниматель, общественный деятель и мама троих детей. На международных конкурсах она последовательно использует свое участие в качестве платформы для популяризации Украины и привлечения внимания к событиям в стране.

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