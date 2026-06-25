logo

BTC/USD

59520

ETH/USD

1571.17

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО)

Марьяна Садовник получила титул Mrs. Petite Globe 2026 на международном конкурсе красоты Mrs. Globe.

25 июня 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинка Марьяна Садовник из Ровно стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Globe в категории Petite. Финал престижного состязания состоялся в США, где она завоевала титул Mrs. Petite Globe 2026, представляя Украину на мировой сцене.

Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО)

Марьяна Садовник на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Марьяна Садовник в 2025 году получила титул Mrs European Nations Petite на конкурсе в Афинах. Именно эта победа открыла ей возможность выйти на глобальный уровень и попасть в финал одного из известнейших международных конкурсов для замужних женщин Mrs. Globe.

Mrs. Globe традиционно выходит за рамки классических конкурсов красоты. В течение нескольких дней участницы из разных стран принимали участие в фотосессиях, благотворительных мероприятиях, презентациях национальных костюмов и дефиле на сцене. Оценивали не только внешность, но и социальные инициативы, жизненную позицию и способность представлять свою страну.

Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО) - фото 2

Марьяна Садовник победила на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО) - фото 2

Украинка победила на конкурсе красоты Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Украинка мать троих детей победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe (ФОТО) - фото 2

Марьяна Садовник на конкурсе красоты   Mrs. Petite Globe 2026. Фото: instagram / marianasadovnik

Перед финалом Садовник получила одну из наград конкурса, что подчеркнуло ее сильные позиции среди участниц. В финальном шоу жюри отдало ей победу в категории Petite.

"Момент, который когда-то казался лишь мечтой… стал моей реальностью. Победа на мировом конкурсе – это больше, чем корона. Это путь, вера и тысячи шагов, которые привели меня сюда. Я это сделала", – написала Марьяна после оглашения результатов.

Марьяна Садовник известна в Ровно как предприниматель, общественный деятель и мама троих детей. На международных конкурсах она последовательно использует свое участие в качестве платформы для популяризации Украины и привлечения внимания к событиям в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка победила на конкурсе красоты Miss Europe Continental Pageant 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты "Мисс Вселенная".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DZ9iAA9DTBx/
Теги:

Новости

Все новости