Україна обрала свою королеву для конкурсу краси "Міс Всесвіт 2026" (ФОТО)

Україна визначила свою представницю на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2026". Переможницею національного відбору стала 22-річна киянка Анна Ніконова, яка восени представлятиме країну у фіналі престижного світового конкурсу в Пуерто-Рико.

Анна Ніконова. Фото з відкритих джерел

За підсумками національного відбору журі одноголосно обрало саме Анну Ніконову переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна", а відповідно й українською представницею на "Міс Всесвіт 2026". Організатори зазначають, що сучасний конкурс давно перестав бути лише змаганням за титул краси. Сьогодні це майданчик, де учасниці розповідають світові про свої країни, культуру та суспільні цінності.

"Тут про країну розповідають мовою, зрозумілою кожному: через національний костюм, через соціальну ініціативу, через особисту історію, у якій світ упізнає себе. Анна — саме такий голос: розумна, глибока, справжня. Наша команда зробить усе, щоб гідно підготувати Анну до конкурсу", — заявила президентка конкурсу Міс Всесвіт Україна Анна Філімонова.

Анна Ніконова та Анна Філімонова

Українська переможниця народилася в Києві у родині бізнесмена і девелопера Ігоря Ніконова та його дружини Іванни. Вона має сестру-близнючку Олю та ще вісьмох братів та сестер.

Анна Ніконова має освіту психологині та завершує магістратуру в Кембриджському університеті за напрямом освітньої психології. Паралельно вона працює координаторкою міжнародних партнерств в освітньому холдингу A+, де займається впровадженням сучасних освітніх практик в Україні.

Анна Ніконова перемогла на конкурсі краси Міс Всесвіт Україна 2026

У своїй магістерській роботі Ніконова досліджує, як сучасні методики викладання допомагають формувати у школярів свідоме ставлення до ролі жінок у політичному житті. Переможниця наголошує, що прагне використати участь у конкурсі як можливість розповісти світові про українську освіту, силу суспільства та стійкість країни під час війни.

"Miss Universe для мене — не просто сцена. Це право говорити, і я добре знаю, про що скажу. Я хочу, щоб світ побачив Україну крізь силу — розумну, освічену, сучасну, незламну. Країну, яка в найтяжчі часи не просто вистояла, а й не перестала вчитися, працювати та любити. І якщо мій голос донесе бодай частину цієї правди — значить, я вийшла на цю сцену не дарма", — заявила Анна Ніконова.

Фінальний етап українського конкурсу краси проходив у форматі реаліті-шоу. Журі оцінювало не лише зовнішність учасниць, а й навички самопрезентації, володіння англійською мовою, дефіле та концепції національного костюма.

5 учасниць українського фіналу "Міс Всесвіт"

Світовий фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2026" запланований на листопад і відбудеться в Пуерто-Рико. Саме там Анна Ніконова представлятиме Україну серед учасниць з десятків країн світу.

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