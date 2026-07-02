Украина выбрала свою королеву для "Мисс Вселенная 2026": что известно о девушке (ФОТО)

Украина определила свою представительницу на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2026". Победительницей национального отбора стала 22-летняя киевлянка Анна Никонова, которая осенью будет представлять страну в финале престижного мирового конкурса в Пуэрто-Рико.

Анна Никонова. Фото из открытых источников

По итогам национального отбора жюри единогласно избрало именно Анну Никонову победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина", а соответственно и украинской представительницей на "Мисс Вселенная 2026". Организаторы отмечают, что современный конкурс давно не является лишь соревнованием за титул красоты. Сегодня это площадка, где участники рассказывают миру о своих странах, культуре и общественных ценностях.

"Здесь о стране рассказывают языком, понятным каждому: через национальный костюм, через социальную инициативу, через личную историю, в которой мир узнает себя. Анна – именно такой голос: умная, глубокая, настоящая. Наша команда сделает все, чтобы достойно подготовить Анну к конкурсу", — заявила президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова.

Анна Никонова и Анна Филимонова

Украинская победительница родилась в Киеве в семье бизнесмена и девелопера Игоря Никонова и его супруги Иванны. У нее есть сестра-близняшка Оля и еще восемь братьев и сестер.

Анна Никонова имеет образование психолога и завершает магистратуру в Кембриджском университете по направлению психологии. Параллельно она работает координатором международных партнерств в образовательном холдинге A+, где занимается внедрением современных образовательных практик в Украине.

Анна Никонова победила на конкурсе красоты Мисс Вселенная Украина 2026

В своей магистерской работе Никонова исследует, как современные методики преподавания помогают формировать у школьников сознательное отношение к роли женщин в политической жизни. Победительница отмечает, что стремится использовать участие в конкурсе как возможность рассказать миру об украинском образовании, силе общества и устойчивости страны во время войны.

"Miss Universe для меня – не просто сцена. Это право говорить, и я хорошо знаю о чем скажу. Я хочу, чтобы мир увидел Украину сквозь силу – умную, образованную, современную, несокрушимую. Страну, которая в трудные времена не просто выстояла, но и не перестала учиться, работать и любить. И если мой голос донесет хотя бы часть этой правды – значит, я вышла на эту сцену не зря", – заявила Анна Никонова.

Финальный этап украинского конкурса красоты проходил в формате реалити-шоу. Жюри оценивало не только облик участниц, но и навыки самопрезентации, владения английским языком, дефиле и концепции национального костюма.

5 участниц украинского финала "Мисс Вселенная"

Мировой финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2026" запланирован на ноябрь и состоится в Пуэрто-Рико. Там Анна Никонова будет представлять Украину среди участниц из десятков стран мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка, мама троих детей, победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe.

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