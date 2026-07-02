logo

BTC/USD

60233

ETH/USD

1617.92

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

50.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг стиль и красота Украина выбрала свою королеву для "Мисс Вселенная 2026": что известно о девушке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина выбрала свою королеву для "Мисс Вселенная 2026": что известно о девушке (ФОТО)

22-летняя киевлянка Анна Никонова стала победительницей конкурса Мисс Вселенная Украина 2026 года.

2 июля 2026, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина определила свою представительницу на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2026". Победительницей национального отбора стала 22-летняя киевлянка Анна Никонова, которая осенью будет представлять страну в финале престижного мирового конкурса в Пуэрто-Рико.

Украина выбрала свою королеву для "Мисс Вселенная 2026": что известно о девушке (ФОТО)

Анна Никонова. Фото из открытых источников

По итогам национального отбора жюри единогласно избрало именно Анну Никонову победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина", а соответственно и украинской представительницей на "Мисс Вселенная 2026". Организаторы отмечают, что современный конкурс давно не является лишь соревнованием за титул красоты. Сегодня это площадка, где участники рассказывают миру о своих странах, культуре и общественных ценностях.

"Здесь о стране рассказывают языком, понятным каждому: через национальный костюм, через социальную инициативу, через личную историю, в которой мир узнает себя. Анна – именно такой голос: умная, глубокая, настоящая. Наша команда сделает все, чтобы достойно подготовить Анну к конкурсу", — заявила президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова.

Украина выбрала свою королеву для ”Мисс Вселенная 2026”: что известно о девушке (ФОТО) - фото 2

Анна Никонова и Анна Филимонова

Украинская победительница родилась в Киеве в семье бизнесмена и девелопера Игоря Никонова и его супруги Иванны. У нее есть сестра-близняшка Оля и еще восемь братьев и сестер.

Анна Никонова имеет образование психолога и завершает магистратуру в Кембриджском университете по направлению психологии. Параллельно она работает координатором международных партнерств в образовательном холдинге A+, где занимается внедрением современных образовательных практик в Украине.

Украина выбрала свою королеву для ”Мисс Вселенная 2026”: что известно о девушке (ФОТО) - фото 2

Анна Никонова победила на конкурсе красоты Мисс Вселенная Украина 2026

В своей магистерской работе Никонова исследует, как современные методики преподавания помогают формировать у школьников сознательное отношение к роли женщин в политической жизни. Победительница отмечает, что стремится использовать участие в конкурсе как возможность рассказать миру об украинском образовании, силе общества и устойчивости страны во время войны.

"Miss Universe для меня – не просто сцена. Это право говорить, и я хорошо знаю о чем скажу. Я хочу, чтобы мир увидел Украину сквозь силу – умную, образованную, современную, несокрушимую. Страну, которая в трудные времена не просто выстояла, но и не перестала учиться, работать и любить. И если мой голос донесет хотя бы часть этой правды – значит, я вышла на эту сцену не зря", – заявила Анна Никонова.

Финальный этап украинского конкурса красоты проходил в формате реалити-шоу. Жюри оценивало не только облик участниц, но и навыки самопрезентации, владения английским языком, дефиле и концепции национального костюма.

Украина выбрала свою королеву для ”Мисс Вселенная 2026”: что известно о девушке (ФОТО) - фото 2

5 участниц украинского финала "Мисс Вселенная"

Мировой финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2026" запланирован на ноябрь и состоится в Пуэрто-Рико. Там Анна Никонова будет представлять Украину среди участниц из десятков стран мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка, мама троих детей, победила на мировом конкурсе красоты Mrs. Globe.

Также "Комментарии" писали, что трансгендерная модель из Пуэрто-Рико может выиграть конкурс красоты "Мисс Вселенная 2026"



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости