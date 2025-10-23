Учасниця конкурсу краси "Міс США" вийшла на подіум з лисою головою (ФОТО)

На конкурсі краси "Міс США" 2025 року стався історичний момент. Під час першого етапу змагання учасниця від штату Невада 22-річна модель Мері Сіклер зняла перуку та вийшла на сцену з лисою головою. Таким чином Сіклер продемонструвала свій стан здоров’я і зробила заяву про прийняття себе.

Мері Сіклер на конкурсі краси "Міс США". Фото: Mara Martin

22 жовтня, учасниця, яка страждає на універсальну алопецію, здивувала публіку, коли зняла перуку під час попередніх відбіркових змагань. Мері Сіклер стала першою жінкою за 74-річну історію конкурсу, яка вийшла на сцену з повною втратою волосся. Момент, коли вона вийшла у блискучій срібній сукні без перуки одразу став вірусним і поширився у соцмережах.

"Мері Сіклер творить історію як перша жінка з публічним діагнозом алопеція, яка бере участь у конкурсі "Міс США"", — повідомили організатори заходу.

Мері Сіклер без перуки на конкурсі краси "Міс США". Фото: Mara Martin

Модель зізнається, що довгий час приховувала свій стан навіть від близьких. Діагноз алопеція їй поставили у грудні 2024 року, і хвороба не лише забрала волосся, а й суттєво вплинула на самооцінку.

"Я втратила все волосся. Я ніколи не думала, що колись стоятиму на сцені “Міс США” без волосся. Але тепер я бачу в цьому силу. Мені знадобилося багато часу, щоб нарешті побачити себе красивою, і я думаю, що це перший крок. Я думаю, якщо ви бачите себе красивою, то інші люди теж будуть так на вас дивитися", — заявила Мері в Instagram.

Мері Сіклер в перуці. Фото: instagram/mary_sickler

Мері Сіклер в перуці. Фото: instagram/mary_sickler

Фінал конкурсу "Міс США" відбудеться 24 жовтня, де буде оголошено переможницю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США висміяли переможницю конкурсу краси "Міс Америка".

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок на конкурсі краси Miss Grand International, де модель із Панами переплутала своє ім’я з фіналісткою з Парагваю і вийшла на подіум.