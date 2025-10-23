Участница конкурса красоты "Мисс США" вышла на подиум с лысой головой (ФОТО)

На конкурсе красоты "Мисс США" в 2025 году произошел исторический момент. Во время первого этапа соревнования участник от штата Невада 22-летняя модель Мэри Сиклер сняла парик и вышла на сцену с лысой головой. Таким образом, Сиклер продемонстрировала свое состояние здоровья и сделала заявление о принятии себя.

Мэри Сиклер на конкурсе красоты "Мисс США". Фото: Mara Martin

22 октября участница, страдающая универсальной алопецией, удивила публику, когда сняла парик во время предыдущих отборочных соревнований. Мэри Сиклер стала первой женщиной за 74-летнюю историю конкурса, вышедшую на сцену с полной потерей волос. Момент, когда она вышла в блестящем серебряном платье без парика, сразу стал вирусным и распространился в соцсетях.

"Мэри Сиклер творит историю как первая женщина с публичным диагнозом алопеция, участвующая в конкурсе "Мисс США"", — сообщили организаторы мероприятия.

Мэри Сиклер без парика на конкурсе красоты "Мисс США". Фото: Mara Martin

Модель признается, что долгое время скрывала свое состояние даже от близких. Диагноз алопеция ей поставили в декабре 2024 года, и болезнь не только унесла волосы, но и существенно повлияла на самооценку.

"Я потеряла все волосы. Я никогда не думала, что когда-нибудь буду стоять на сцене "Мисс США" без волос. Но теперь я вижу в этом силу. Мне понадобилось много времени, чтобы наконец увидеть себя красивой, и я думаю, что это первый шаг. Я думаю, если вы видите себя красивой, то другие люди тоже будут так на вас смотреть", — заявила Мэри.

Мэри Сиклер в парике. Фото: instagram/mary_sickler

Финал конкурса "Мисс США" состоится 24 октября, где будет объявлена победительница.

