Участница конкурса красоты "Мисс США" вышла на подиум с лысой головой (ФОТО)

На конкурсе красоты "Мисс США" в 2025 году произошел исторический момент. Во время первого этапа соревнования участник от штата Невада 22-летняя модель Мэри Сиклер сняла парик и вышла на сцену с лысой головой. Таким образом, Сиклер продемонстрировала свое состояние здоровья и сделала заявление о принятии себя.
22 октября участница, страдающая универсальной алопецией, удивила публику, когда сняла парик во время предыдущих отборочных соревнований. Мэри Сиклер стала первой женщиной за 74-летнюю историю конкурса, вышедшую на сцену с полной потерей волос. Момент, когда она вышла в блестящем серебряном платье без парика, сразу стал вирусным и распространился в соцсетях.
Модель признается, что долгое время скрывала свое состояние даже от близких. Диагноз алопеция ей поставили в декабре 2024 года, и болезнь не только унесла волосы, но и существенно повлияла на самооценку.
Финал конкурса "Мисс США" состоится 24 октября, где будет объявлена победительница.
