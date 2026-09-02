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Представниця України на конкурсі краси "Міс Світу" показала свій образ (ФОТО)

Валерія Лісовська презентувала костюм "Крила Світла", в якому представить Україну на конкурсі краси "Міс Світу".

2 вересня 2026, 19:52
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Slava Kot

Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу" 2026 Валерія Лісовська презентувала національний костюм, у якому планує виступити на світовій сцені. Образ отримав назву "Крила Світла" та символізує надію, віру й незламність українського народу.

Представниця України на конкурсі краси "Міс Світу" показала свій образ (ФОТО)

Валерія Лісовська

Фото костюма Валерія Лісовська опублікували в Instagram. Центральним елементом вбрання стали великі білосніжні крила, які огортають фігуру українки. За задумом авторів, вони нагадують про світанок, що приходить після найтемнішої ночі. 

Не менш важлива деталь образу Лісовської — корсет, прикрашений сяючими кристалами. Вони мають уособлювати внутрішню силу української жінки. Ніжно-блакитні елементи костюма символізують мрію про мирне та чисте небо над Україною. За словами Лісовської "Крила Світла" — це не просто сценічне вбрання, а своєрідна історія про Україну, яка попри випробування продовжує вірити у світле майбутнє.

Хто представить Україну на "Міс Світу" 2026

Валерія Лісовська стала переможницею конкурсу краси "Міс Україна 2025". На момент перемоги їй було 18 років. Дівчина родом з Одеси та навчалася на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Представниця України володіє англійською та французькою мовами. Серед її захоплень: теніс, танці та акторська майстерність. Також Лісовська проходила курси журналістики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як виглядала перша "Міс світу". Керстін "Кікі" Гоканссон стала першою переможницею конкурсу краси "Міс світу" у 1951 році.



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