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Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Мира" показала свой образ (ФОТО)

Валерия Лисовская презентовала костюм "Крылья Света", в котором представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Мира".

2 сентября 2026, 19:52
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Slava Kot

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Мира" 2026 года Валерия Лисовская презентовала национальный костюм, в котором планирует выступить на мировой сцене. Образ получил название "Крылья Света" и символизирует надежду, веру и несокрушимость украинского народа.

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Мира" показала свой образ (ФОТО)

Валерия Лисовская

Фото костюма Валерия Лисовская опубликовали в Instagram. Центральным элементом наряда стали большие белоснежные крылья, окутывающие фигуру украинки. По замыслу авторов, они напоминают о рассвете, приходящем после самой темной ночи.

Не менее важна деталь образа Лисовской – корсет, украшенный сияющими кристаллами. Они должны олицетворять внутреннюю силу украинской женщины. Нежно-голубые элементы костюма символизируют мечту о мирном и чистом небе над Украиной. По словам Лисовской "Крылья Света" — это не просто сценический наряд, а своеобразная история об Украине, которая, несмотря на испытания, продолжает верить в светлое будущее.

Кто представит Украину на "Мисс Мира" 2026

Валерия Лисовская стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2025". К моменту победы ей было 18 лет. Девушка родилась из Одессы и училась на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".

Представительница Украины владеет английским и французским языками. Среди ее увлечений: теннис, танцы и актерское мастерство. Также Лисовская проходила курсы журналистики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядела первая "Мисс мира". Керстин "Кики" Хоканссон стала первой победительницей конкурса красоты "Мисс мира" в 1951 году.



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