Победительница "Мисс Мира Чили" шокировала дэз-метал выступлением на конкурсе красоты (ВИДЕО)

Во время полуфинала конкурса "Мисс Мира Чили 2025" 27-летняя участница Игнасия Фернандес поразила судей и публику, исполнив вместо традиционного вокального или танцевального номера песню в стиле дез-метал. Ее выступление стало вирусным, а сама модель, боявшаяся осуждения, получила поддержку и стала победительницей конкурса красоты в Чили.

Игнасия Фернандес. Фото: Chilevisión

5 ноября состоялся полуфинал конкурса красоты "Мисс Мира Чили", где во время выхода талантов Игнасия Фернандес появилась на сцену в темном образе вместе с гитаристом Карлосом Пальмой Мораном. Она исполнила гроулинг, характерный для тяжелого металла стиль пения, который, по всей вероятности, никогда до этого не слышали на конкурсах красоты.

Игнасия Фернандес волновалась, что ее выступление могут высмеять, или не так понять, однако после окончания пения публика в зале конкурса красоты взорвалась овациями, а девушка прошла в финал.

Игнасия Фернандес. Фото: Chilevisión

"Металл был фундаментальной частью меня как личности и моей жизни: убежищем, источником силы и цели. Возможность выразить это на сцене была невероятной честью", — написала Игнасия в своем Instagram после выступления.

Игнасия Фернандес не только модель, но и вокалистка металл-группы Decessus, чье название переводится как "Уход" или "Смерть".

Игнасия Фернандес и ее металл-группа Decessus. Фото: @ignacia.fdez/Instagram

"Это был отличный опыт – разрушить барьеры на телевидении, вдохновить, быть верной себе и показать, что мы не должны бояться предубеждений других", – добавила девушка.

10 ноября состоялся финал конкурса красоты, где Игнасия Фернандес одержала победу и стала новой "Мисс Мира Чили 2025". Именно она будет представлять свою страну на 73-м международном конкурсе "Мисс Мира" в следующем году.

