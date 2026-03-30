На конкурсі краси "Міс Таїланд" в учасниці на сцені випали вініри (ВІДЕО)

У Камолван Чанаго випали зубні накладки. Фото з відкритих джерел

На одному з етапів конкурсу краси "Міс Гранд Таїланд 2026" стався курйозний випадок. Під час промови на сцені в 18-річної учасниці Камолван Чанаго раптово випали верхні вініри. Попри незручну ситуацію, дівчина зберегла самовладання та продовжила виступ, чим викликала хвилю підтримки в інтернеті.

Камолван Чанаго, яка була одна з 77 учасниць, звернулася зі сцени до глядачів конкурсу краси. В певний момент під час промови її зубні накладки змістилися, через що дівчині стало складно чітко говорити. На відео видно, як учасниця на мить відвертається від камери, швидко поправляє вініри та продовжує дефіле подіумом у блискучій сукні усміхаючись публіці.

Відео швидко поширилося в соцмережах та викликали деякі жартівливі коментарі. Однак більшість глядачів відреагували позитивно, відзначивши витримку та професіоналізм дівчини.

"Під час свого виступу на сцені Камолван Чанаго пережила незначний та неочікуваний інцидент, в результаті якого її зуби-вініри змістилися. Вона впоралася з ситуацією професійно та спокійно, і захід пройшов гладко та без перешкод. Ми пишаємося її впевненістю та сценічною присутністю протягом змагань", — зазначили організатори конкурсу краси.

Фінал конкурсу завершився перемогою Паттами Джитсават, яка отримала титул "Міс Гранд Таїланд 2026". Вона представлятиме країну на міжнародному конкурсі краси, що відбудеться в Індії у жовтні. Однак саме момент з Камолван Чанаго став одним із найобговорюваніших епізодів шоу.

