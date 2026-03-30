На конкурсе красоты "Мисс Таиланд" в участницы на сцене выпали виниры (ВИДЕО)

У Камолван Чанаго выпали зубные накладки. Фото из открытых источников

На одном из этапов конкурса красоты "Мисс Гранд Таиланд 2026" произошел курьезный случай. Во время выступления на сцене у 18-летней участницы Камолван Чанаго внезапно выпали верхние виниры. Несмотря на неловкую ситуацию, девушка сохранила самообладание и продолжила выступление, чем вызвала волну поддержки в интернете.

Камолван Чанаго, которая была одна из 77 участниц, обратилась со сцены к зрителям конкурса красоты. В определенный момент во время речи ее зубные накладки сместились, из-за чего девушке стало сложно четко говорить. На видео видно, как участница на мгновение отворачивается от камеры, быстро поправляет виниры и продолжает дефиле по подиуму в блестящем платье улыбаясь публике.

Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало некоторые шутливые комментарии. Однако большинство зрителей отреагировали положительно, отметив выдержку и профессионализм девушки.

"Во время выступления на сцене Камолван Чанаго пережила незначительный и неожиданный инцидент, в результате которого ее зубы-виниры сместились. Она справилась с ситуацией профессионально и спокойно, и мероприятие прошло гладко и беспрепятственно. Мы гордимся ее уверенностью и сценическим присутствием на протяжении соревнования", – отметили организаторы конкурса красоты.

Финал конкурса завершился победой Паттами Джитсават, получившей титул "Мисс Гранд Таиланд 2026". Она будет представлять страну на международном конкурсе красоты, который пройдет в Индии в октябре. Однако именно момент с Камолван Чанаго стал одним из самых обсуждаемых эпизодов шоу.

