Курьезный случай на конкурсе красоты смутил зрителей: модель попала в конфуз (ВИДЕО)

Мисс Панама Исамар Эррера попала в конфуз на конкурсе красоты. Фото: Redes Sociales/@senoritapanamaoficial

На проходившем в Бангкоке международном конкурсе красоты Miss Grand International 2025 произошел курьез, вызвавший волну удивления и сострадания среди зрителей. Одна из участниц мероприятия представительница Панамы Исамар Эррера ошибочно решила, что прошла в финал, из-за путаницы с названиями стран.

Во время объявления финалисток Miss Grand International 2025 ведущий шоу Мэтью Дин назвал имя участницы из Парагвая. Однако вместо парагвайской модели на сцену уверенно вышла представительница Панамы Исамар Эррера. Участница конкурса красоты тронута моментом, закрыла лицо руками и прошлась по подиуму, пока публика аплодировала, а остальные участницы смотрели с удивлением.

Лишь через пол минуты позирования Эрреры продюсеры поняли, что произошла досадная ошибка, ведь на сцене стояла не финалистка от Парагвая, а представительница Панамы.

"Ааа, простите! Я объявил "Мисс Гранд Парагвай", а не Панаму", — объяснил ведущий, добавив, что из-за шума в зале его могли неправильно услышать.

Исамар вынуждена была вернуться назад пройдя мимо настоящей финалистки Сесилии Ромеро из Парагвая. Дальше было вызвано еще 10 участниц, но имени Эрреры среди них не было.

Мисс Панама случайно вышла на сцену, когда Мисс Парагвай объявили финалисткой. Grand TV

Мисс Панама уходит со сцены, а мисс Парагвай выходит на подиум после курьезного случая. Grand TV

Инцидент мгновенно стал вирусным в соцсетях. Пользователи X начали активно обсуждать ситуацию, называя этот конфуз "моментом, который невозможно смотреть без смущения".

"Я видел это вживую — это была катастрофа! Она просто перепутала Панаму с Парагваем, а ведущий даже не виноват", — написал один из пользователей.

Другие зрители предположили, что причиной стала языковая неразбериха и из-за шума зала слова "Panama" и "Paraguay" звучали очень похоже.

Впоследствии Эррера сама прокомментировала инцидент.

"Это была моя ошибка. Мы все были очень взволнованы, и я услышала "Панаму". Когда камера приблизилась, я просто подумала, что это мой момент. Прямая трансляция – это одно, но там, на сцене, все чувствуется совсем иначе", — сказала мисс Панама.

Победу на конкурсе красоты одержала Эмма Мэри Тиглао из Филиппин, получившая титул Miss Grand International 2025.

