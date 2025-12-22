Дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі

Дослідження, засноване на аналізі рейтингів Hot 100 чоловічого журналу Maxim, спробувало окреслити портрет "найсексуальнішої жінки" очима масової культури та цифр. Команда аналітиків вивчила профілі 50 знаменитостей за фізичними рисами, віком, сімейним станом і стилістичними маркерами, щоб визначити вигляд найкрасивішої жінки.

Дуа Ліпа. Фото: Vogue

Згідно з дослідженням команди PlayersTime, яке охопило період починаючи з 2016 року та по сьогодення, сучасний ідеал вигляду найсексуальнішої жінки тяжіє до темних, класичних рис, зокрема це довге темно-каштанове волосся, темні очі, середній або високий зріст у середньому близько 172 см. Аналіз показав, що середній вік "найпривабливішої" жінки становить 29 років.

Як виглядає найсексуальніша жінка світу

Дані також показують зсув у бік природності. 56% жінок не мали хірургічних втручань, а пластичні процедури обличчя чи тіла фіксувалися менше ніж у половині випадків. Водночас татуювання стали повноцінною частиною привабливого образу для жінки — їх мали 64% досліджуваних учасниць. За типом статури домінували стрункі — 68%, і спортивні 14%, а класичний "пісочний годинник" виявився менш універсальним, ніж вважалося раніше. Його зафіксували у третини жінок.

Як виглядає найкрасивіша жінка світу

Результати дослідження також показують, що жінки, які перебувають у стосунках або одружені, як правило, сприймаються як більш бажані. На думку аналітиків, цей фактор лише підсилює їхню привабливість у сприйнятті аудиторії.

Найближче до цього "ідеального профілю" дослідники віднесли таких зірок, як Дуа Ліпа, Зендая, Емілі Ратаковскі, Гейлі Бібер, Олівія Калпо та Шей Мітчелл.

