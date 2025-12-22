logo_ukra

Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Дозвілля стиль і краса Дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі
НОВИНИ

Дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі

Нове дослідження показало, які риси визначають привабливість жінок.

22 грудня 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Дослідження, засноване на аналізі рейтингів Hot 100 чоловічого журналу Maxim, спробувало окреслити портрет "найсексуальнішої жінки" очима масової культури та цифр. Команда аналітиків вивчила профілі 50 знаменитостей за фізичними рисами, віком, сімейним станом і стилістичними маркерами, щоб визначити вигляд найкрасивішої жінки.

Дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі

Дуа Ліпа. Фото: Vogue

Згідно з дослідженням команди PlayersTime, яке охопило період починаючи з 2016 року та по сьогодення, сучасний ідеал вигляду найсексуальнішої жінки тяжіє до темних, класичних рис, зокрема це довге темно-каштанове волосся, темні очі, середній або високий зріст у середньому близько 172 см. Аналіз показав, що середній вік "найпривабливішої" жінки становить 29 років. 

Дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі - фото 2

Як виглядає найсексуальніша жінка світу

Дані також показують зсув у бік природності. 56% жінок не мали хірургічних втручань, а пластичні процедури обличчя чи тіла фіксувалися менше ніж у половині випадків. Водночас татуювання стали повноцінною частиною привабливого образу для жінки — їх мали 64% досліджуваних учасниць. За типом статури домінували стрункі — 68%, і спортивні 14%, а класичний "пісочний годинник" виявився менш універсальним, ніж вважалося раніше. Його зафіксували у третини жінок.

Дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі - фото 2

Як виглядає найкрасивіша жінка світу

Результати дослідження також показують, що жінки, які перебувають у стосунках або одружені, як правило, сприймаються як більш бажані. На думку аналітиків, цей фактор лише підсилює їхню привабливість у сприйнятті аудиторії.

Найближче до цього "ідеального профілю" дослідники віднесли таких зірок, як Дуа Ліпа, Зендая, Емілі Ратаковскі, Гейлі Бібер, Олівія Калпо та Шей Мітчелл. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядає найсексуальніший чоловік у світі, згідно з наукою.

Також "Коментарі" писали про найкрасивішу жінку світу за формулою золотого перетину.



Джерело: https://www.playerstime.com/reports/the-sexiest-woman-study/
