Як виглядає найсексуальніший чоловік у світі, згідно з наукою

Аналітики з’ясували, які риси має найсексуальніший чоловік у світі.

21 грудня 2025, 11:50
Автор:
Slava Kot

Уявлення про привабливість змінюються разом із культурою, але що саме сьогодні вважається красивим у чоловіках? Відповідь спробували знайти дослідники з платформи PlayersTime, проаналізувавши списки журналу People "Найсексуальніший чоловік" за 2017–2025 роки.

Як виглядає найсексуальніший чоловік у світі, згідно з наукою

Джонатан Бейлі - найсексуальніший чоловік 2025 року за версією People. Фото: Yonhap

До вибірки дослідників увійшли 50 знаменитостей, серед яких були актори, спортсмени та музиканти. Аналітики вивчали зріст, тип статури, колір волосся й очей, наявність бороди, татуювань та сімейний стан. Результатом дослідження став портрет сучасного ідеалу сформований на основі статистики.

Як виявилося, середній зріст найсексуальнішого чоловіка становить від 183 см, з атлетичною, але не надмірно мускулистою статурою. Найчастіше це темне волосся, карі очі та акуратно підстрижена коротка борода. 

Як виглядає найсексуальніший чоловік у світі, згідно з наукою - фото 2

Риси обличчя найсексуальнішого чоловіка у світі

Також дослідження показало, що у найпривабливіших чоловіків коротке волосся домінує на сцені, його мали 54% аналізованих чоловіків, тоді як довге було у 34%, а 10% лисі.

Як виглядає найсексуальніший чоловік у світі, згідно з наукою - фото 2

Найкрасивіший чоловік у світі

Дослідники також проаналізували особисте життя найкрасивіших чоловіків та виявили, що майже половина з них були одружені, а ще чверть перебувала у стосунках. На думку аналітиків, це вказує на стабільність і "надійність", які підсилюють привабливість у сприйнятті аудиторії. Також у понад половини чоловіків були татуювання.

Як пишуть аналітики з PlayersTime найбільше під ці дані потрапляють такі зірки, як Джордж Клуні, Джон Кразінські, Ашер, Тімоті Шаламе або Джейкоб Елорді. Однак дослідники зауважують, що попри спостережувані закономірності, особистий смак виявляється нескінченно різноманітним, а "ідеальний чоловік" існує на перетині фантазії та статистики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зірка серіалу "Бріджертони" став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією журналу People.

Також "Коментарі" писали про 10 найсексуальніших чоловіків світу за останні 10 років.



Джерело: https://www.playerstime.com/reports/the-sexiest-man-study/
