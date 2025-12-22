Исследование показало, как выглядит самая сексуальная женщина в мире

Исследование, основанное на анализе рейтингов Hot 100 мужского журнала Maxim, попыталось очертить портрет "самой сексуальной женщины" глазами массовой культуры и цифр. Команда аналитиков изучила профили 50 знаменитостей по физическим чертам, возрасту, семейному положению и стилистическим маркерам, чтобы определить вид самой красивой женщины.

Дуа Липа. Фото: Vogue

Согласно исследованию команды PlayersTime, которое охватило период начиная с 2016 года и по настоящее время, современный идеал вида самой сексуальной женщины тяготеет к темным, классическим чертам, в частности это длинные темно-каштановые волосы, темные глаза, средний или высокий рост в среднем около 172 см. Анализ показал, что средний возраст "самой привлекательной" женщины составляет 29 лет.

Как выглядит самая сексуальная женщина мира

Данные также демонстрируют смещение в сторону естественности. 56% женщин не имели хирургических вмешательств, а пластические процедуры лица или тела фиксировались менее чем в половине случаев. В то же время, татуировки стали полноценной частью привлекательного образа для женщины — их имели 64% исследуемых участниц. По типу телосложения доминировали стройные — 68%, и спортивные 14%, а классические "песочные часы" оказались менее универсальными, чем считалось ранее. Его зафиксировали у трети женщин.

Как выглядит самая красивая женщина мира

Результаты исследования также показывают, что женщины, состоящие в отношениях или женатые, как правило, воспринимаются как более желательные. По мнению аналитиков, этот фактор лишь усиливает их привлекательность в восприятии аудитории.

Ближе к этому "идеальному профилю" исследователи отнесли таких звезд, как Дуа Липа, Зендая, Эмили Ратаковский, Гейли Бибер, Оливия Калпо и Шей Митчелл.

