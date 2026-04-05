Вчені знайшли чоловічу "точку G": вона не там, де її шукали

Дослідники заявили, що змогли точніше визначити чоловічу "точку G". Це зона підвищеної чутливості, стимуляція якої може викликати інтенсивні сексуальні відчуття. Результати роботи вчені опублікували у науковому журналі Andrology.

Де знаходиться "точка G" у чоловіків. Фото з відкритих джерел

Протягом десятиліть у популярній літературі про сексуальне здоров’я вважалося, що чоловічим еквівалентом жіночої "точки G" є передміхурова залоза. Її стимуляцію пов’язували з сильними відчуттями під час сексу. Однак нове дослідження показало, що ключова ерогенна зона чоловіків може бути розташована в іншому місці.

Група іспанських науковців з Університету Сантьяго-де-Компостела вивчила анатомію чоловічих статевих органів, аналізуючи тонкі зрізи тканин. Для дослідження використали зразки, отримані від 30 плодів на різних стадіях розвитку та від 14 дорослих чоловіків, які заповіли свої тіла науці.

Під час аналізу вчені створили детальну карту нервових закінчень. Вони виявили трикутну або V-подібну ділянку на нижній стороні пеніса у "дельті вуздечки", де крайня плоть з’єднується з головкою. Саме в цій зоні зосереджена велика кількість нервових рецепторів задоволення, яка дозволяє її називати чоловічою "точку G".

"Це одне з найприємніших місць для чоловічої сексуальної стимуляції", – розповів вчений Ерік Чунг з Університету Квінсленда в Австралії.

За даними дослідження, у цій невеликій ділянці можуть розташовуватися до 17 нервових пучків, що створює своєрідну "сенсорну гарячу точку".

"Те, що жіноча "точка G" десятиліттями викликала суперечки, тоді як ерогенний центр пеніса, настільки очевидний за структурою та відчуттями, залишається недостатньо вивченим у науковій літературі, підкреслює постійні сліпі плями в сексуальній медицині та урології", — пишуть автори роботи.

Вчені зазначають, що відкриття допомагає краще зрозуміти нейроанатомію сексуальних відчуттів.

